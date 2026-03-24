‘Star Wars’: Kelly Marie Tran reflexiona sobre el acoso que sufrió por ‘Los Últimos Jedi’ hace casi 10 años

La actriz recordó el acoso que sufrió y dijo que, con el tiempo, entendió que no fue su culpa

A casi una década del estreno de ‘Star Wars: The Last Jedi‘, una de las controversias más amargas que dejó la película ha vuelto a ponerse sobre la mesa. La conversación resurgió a partir de nuevas declaraciones de Kelly Marie Tran, actriz que formó parte de la trilogía secuela y cuya experiencia dentro de la franquicia quedó marcada por una reacción especialmente hostil en redes sociales. Con el paso del tiempo, el episodio sigue siendo una referencia incómoda al hablar del lado más tóxico de ciertos sectores del fandom.

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Durante una entrevista con CBR, Kelly Marie Tran habló sobre su trayectoria en Hollywood y sobre la forma en que hoy mira aquel periodo. Sus palabras reabren una discusión que en su momento no se limitó a opiniones divididas sobre la película de Rian Johnson, sino que escaló hasta convertirse en una campaña de hostigamiento con ataques racistas y sexistas dirigidos contra la actriz, quien interpretó a Rose Tico en la cinta estrenada en 2017.

Kelly Marie Tran (imagen: Getty)

¿Qué dijo Kelly Marie Tran sobre esa etapa de su vida?

Al recordar ese momento, Kelly Marie Tran explicó que tardó en comprender algo fundamental sobre lo que vivió. “Debo decir que, cuando pienso en esa época, que fue hace diez años, lo que creo que no entendí fue que no fue culpa mía.” La actriz también reconoció que, en ese entonces, su reacción inicial fue asumir como verdadero todo lo que estaba recibiendo.

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“Mi primera reacción fue interiorizar todo lo que estaba recibiendo. Y usarlo como evidencia de que no se suponía que yo estuviera allí…” Así resumió el impacto emocional que tuvieron los ataques que comenzaron poco después del estreno de ‘Star Wars: The Last Jedi’, cuando su incorporación a la saga fue recibida por una parte del público con una hostilidad que pronto rebasó cualquier discusión sobre la película.

Kelly Marie Tran añadió que hoy habría enfrentado esa situación desde otro lugar personal. “Si me sucediera ahora, después de haber pasado diez años en terapia, haber participado en grupos de apoyo y haber trabajado tanto en mí mismo, creo que habría tenido una experiencia muy diferente.”

Un caso que fue más allá de una simple reacción contra ‘The Last Jedi’

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista es que Kelly Marie Tran no presentó lo ocurrido como un caso aislado. Al responder sobre su recorrido en la industria, señaló: “Hemos visto una y otra vez a mujeres de color en estas franquicias, por así decirlo, ya establecidas, teniendo una experiencia similar.” Con ello, la actriz conectó su vivencia con un patrón más amplio dentro del entretenimiento, donde mujeres de color dentro de franquicias muy visibles terminan cargando con niveles desproporcionados de agresión pública.

Esa lectura también ayuda a entender por qué su caso fue tan comentado en su momento. Tras el estreno de ‘Star Wars: The Last Jedi’, miles de fans y varias figuras públicas expresaron apoyo a Kelly Marie Tran, mientras la actriz terminaba borrando su feed de Instagram en medio del hostigamiento. Lo ocurrido se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de cómo una reacción de fandom puede convertirse en acoso personal.

Lily Gladstone y Kelly Marie Tran en ‘The Wedding Banquet’ (imagen: Bleecker Street)

¿Qué sigue para Kelly Marie Tran tras esa experiencia?

La actriz también habló desde un lugar más afirmativo sobre su presente profesional. En la misma entrevista agradeció haber encontrado cineastas que le permitieron valorar rasgos de sí misma que antes veía como obstáculos. Kelly Marie Tran dijo que hoy puede celebrar aspectos que en otro momento habría considerado “razones por las que no debería estar aquí”, y remató esa reflexión con una frase breve: “Ese es el mayor regalo.”

Actualmente, Kelly Marie Tran tiene previstos dos proyectos alejados del universo de ‘Star Wars’. Uno es ‘Rock Springs’, película de horror escrita y dirigida por Vera Miao, y el otro es ‘Kodak SuperXX’, un thriller en el que compartirá pantalla con David Dastmalchian. Casi diez años después de aquella polémica, sus nuevas declaraciones no solo revisitan una herida abierta dentro del fandom, sino que también muestran cómo la actriz ha reconstruido su relación con una etapa que durante mucho tiempo estuvo asociada al abuso en línea.

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