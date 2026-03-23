‘Star Wars’: John Boyega habla sobre su regreso como Finn y confirma que ya habló con Dave Filoni

Las películas de Star Wars todavía mantienen un rumbo incierto y los fans están a la espera. John Boyega, quien formó parte de la trilogía secuela algunos años atrás, vuelve para habla sobre el tema de su regreso a la franquicia. En medio de un evento con fans y nuevas dinámicas dentro de Lucasfilm, el actor ha dejado entrever que su relación con la galaxia lejana no está completamente cerrada, aunque el camino tampoco resulta claro.

La posibilidad de un regreso como Finn aparece en un momento donde la franquicia atraviesa una reconfiguración creativa. Nuevas figuras toman las sillas de mando y los personajes de la trilogía reciente permanecen en una zona ambigua, entre la nostalgia y la redefinición de su lugar en el universo narrativo creador por George Lucas.

El ascenso de Boyega y su trabajo en Star Wars

Nacido en Londres, Inglaterra, su papel como Finn en Star Wars: El despertar de la Fuerza lo hizo famoso a nivel mundial sin la necesidad de tener una trayectoria previa. El personaje regresó en Star Wars: Los Últimos Jedi y Star Wars: El Ascenso de Skywalker, donde su aventura quedó en medio de los conflictos centrales de la trilogía. Aunque su presencia fue poderosa en el inicio, su desarrollo dio paso a lecturas diversas entre el público.

Críticas y acoso

El recorrido de Boyega dentro de la saga no estuvo exento de problemas. Tras el estreno de las películas, el actor enfrentó ataques racistas por parte de ciertos sectores del fandom, una situación que él mismo denunció en distintas ocasiones.

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En 2020, durante una entrevista, expresó su inconformidad con la forma en que se manejaron los personajes racializados dentro de la trilogía.

“Lo que le diría a Disney es: no saquen a un personaje negro, lo promocionen como lo más importante dentro de la franquicia de lo que realmente es y luego lo releguen. No está bien. Lo digo tal cual.”

Con el tiempo, el actor habló con representantes de la compañía, donde pudo exponer su experiencia y escuchar la postura del estudio. Ese intercambio marcó un punto de inflexión en la forma en que abordó públicamente el tema.

John Boyega habla sobre si regresará a Star Wars

Años después de esas declaraciones, el actor sorprendió al confirmar que ha tenido contacto con Dave Filoni, actual presidente de Lucasfilm tras la salida de Kathleen Kennedy hace algunas semanas. Durante un evento con fans, cuando alguien le sugirió llamar al productor y director para hablar sobre Finn, Boyega respondió: “De hecho, ya lo hice”.

John Boyega en Star Wars: El Despertar de la Fuerza

Aunque no ofreció detalles sobre esa interacción, la revelación abre una puerta que parecía cerrada hace tiempo. En 2022, el propio Boyega había señalado que se sentía satisfecho con su paso por la saga y que prefería explorar otros proyectos, lo que hacía pensar en una distancia definitiva con Finn y los otros personajes.

“Hubo muchas explicaciones de su parte sobre cómo veían las cosas. También me dieron la oportunidad de explicar cómo fue mi experiencia. Espero que el hecho de ser tan abierto con mi carrera, en este punto, ayude al siguiente, al que quiere ser asistente de director de fotografía, al que quiere ser productor. Espero que la conversación deje de ser un tabú o ese elefante en la habitación, porque alguien ya vino y lo dijo”.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. La franquicia parece que ya comenzó a explorar regreso y nuevas formas de expandir historias ya conocidas. En esta nueva realidad, Finn aparece como un personaje aún susceptible de relectura.

El propio Boyega reconoce que su participación en Star Wars representó un momento cumbre en su carrera, aunque también fue claro al señalar los límites de su experiencia. Entre la crítica y la apertura al diálogo, su postura se mantiene en un terreno cauteloso pero no cerrado a la posibilidad.

La siguiente película de Star Wars es Starfighter con Ryan Gosling; tiene un estreno programado para el 28 de mayo.

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