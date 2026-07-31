‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ hace historia y supera a ‘Avengers: Endgame’ con el mayor preestreno de todos los tiempos

Los reportes preliminares apuntan a que la película se colocó como el mayor preestreno de la historia

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ ya hizo historia en la taquilla antes de completar su primer fin de semana. De acuerdo con Variety, la nueva película de Tom Holland como Peter Parker recaudó US$72 millones en previews, incluyendo funciones anticipadas del miércoles, con lo que consiguió el mayor preestreno registrado para cualquier película. El récord anterior pertenecía a ‘Avengers: Endgame’, que en 2019 alcanzó US$60 millones en funciones de jueves antes de avanzar hacia el mayor fin de semana de estreno de todos los tiempos.

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¿‘Spider-Man: Brand New Day’ ya rompió el récord de ‘Avengers: Endgame’?

‘Spider-Man: Brand New Day’ superó el récord histórico de previews que hasta ahora estaba en manos de ‘Avengers: Endgame’. La película de los Vengadores había marcado una cifra de US$60 millones en su noche previa al estreno, mientras que el nuevo capítulo de Spider-Man llegó a US$72 millones contando también las funciones anticipadas del miércoles.

Detalle de un póster de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

La comparación es importante porque ‘Avengers: Endgame’ no solo tenía el récord de previews, también conserva el mayor debut doméstico de la historia con US$357 millones y un arranque global de US$1,200 millones. ‘Spider-Man: Brand New Day’ todavía no ha alcanzado esas cifras de fin de semana, pero su primer dato confirmado ya la coloca por encima de un referente enorme para el cine de superhéroes.

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Variety señala que la cinta de Sony y Marvel apunta a recaudar entre US$260 millones y US$280 millones durante su primer fin de semana en la taquilla doméstica. De cumplirse ese rango, se convertiría en el segundo mayor estreno de todos los tiempos, solo detrás de ‘Avengers: Endgame’ y por encima de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Un estreno que podría crecer todavía más

Aunque las estimaciones principales colocan a ‘Spider-Man: Brand New Day’ entre US$260 millones y US$280 millones, algunos cálculos la ubican incluso por encima de los US$300 millones. Sony, en cambio, mantiene una previsión más conservadora, con un arranque de entre US$190 millones y US$195 millones.

El contexto ayuda a dimensionar el tamaño del debut. Variety recuerda que solo nueve películas han abierto con más de US$200 millones en la taquilla doméstica. En esa lista aparecen títulos como ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Star Wars: The Force Awakens’, ‘Deadpool & Wolverine’, ‘Jurassic World’, ‘The Avengers’ y ‘Black Panther’. Solo ‘Avengers: Endgame’ logró superar los US$300 millones en su estreno doméstico.

A nivel internacional, ‘Spider-Man: Brand New Day’ podría sumar entre US$275 millones y US$300 millones, aunque Variety advierte que el total podría quedar por encima de las expectativas. Como referencia, ‘Spider-Man: No Way Home’ abrió con US$327 millones fuera de Estados Unidos y US$587 millones a nivel global.

‘Avengers: Endgame’ (imagen: Marvel Studios)

Peter Parker regresa solo, pero con una taquilla enorme

‘Spider-Man: Brand New Day’ retoma la historia cuatro años después de ‘Spider-Man: No Way Home’, cuando el mundo entero olvidó que Peter Parker es Spider-Man. En esta nueva etapa, el héroe de Tom Holland está solo, separado de MJ, interpretada por Zendaya, y de Ned, interpretado por Jacob Batalon. Además, enfrenta a una nueva amenaza misteriosa vinculada al personaje de Sadie Sink.

El récord llega en un momento especialmente visible para Holland y Zendaya, quienes también aparecieron juntos este mes en ‘La Odisea’, de Christopher Nolan. Ahora, con ‘Spider-Man: Brand New Day’, ambos vuelven a quedar asociados a uno de los fenómenos comerciales más grandes del año.

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