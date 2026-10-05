‘Sicario 3’: Todo sobre la secuela con Benicio del Toro, Emily Blunt y Josh Brolin

Deadline reveló que Sicario 3 ya avanza como un proyecto que busca reunir nuevamente a sus protagonistas originales. La participación de Benicio del Toro y Emily Blunt fue confirmada por el medio y nos volcará de nuevo a la saga que, al menos en Hollywood, impulsó el interés por las operaciones contra el narcotráfico. El nuevo capítulo empieza a tomar forma, pero todavía quedan decisiones importantes antes de su llegada a las salas.

El desarrollo de Sicario 3

Black Label Media y Thunder Road trabajan en la continuación de la historia que comenzó en 2015 y que tuvo una segunda entrega en 2018. De acuerdo con la fuente, las productoras han avanzado en la preparación del proyecto y en la integración de su equipo creativo, después de años de interés por recuperar esta línea argumental en cine.

La actualización también incluye el regreso de Josh Brolin junto a Blunt y Del Toro; los actores aceptaron participar después de leer la versión más reciente del guion de Steven Knight, creador y escritor de la aclamada Peaky Blinders. La incorporación de Blunt llama la atención debido a que su personaje, Kate Macer, fue central en la primera película y estuvo ausente de la segunda. La intención es comenzar el rodaje a principios de 2027.

Denis Villeneuve y Benicio del Toro en el set de Sicario: Tierra de Nadie (Foto: IMDb)

Padraic McKinley, director de The Weight, estará al frente del proyecto como director. Los protagonistas también sostuvieron reuniones con posibles directores, y McKinley terminó por convencer al equipo de que podía hacerse cargo del siguiente capítulo. Denis Villeneuve dirigió la primera entrega y Stefano Sollima realizó Sicario 2: Día del Soldado. Taylor Sheridan escribió ambas películas y ahora Knight firma el nuevo libreto. McKinley y el guionista trabajan en ajustes que incorporan observaciones de los actores, por lo que el texto continúa en desarrollo.

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¿De qué tratan las primeras películas?

Sicario tiene como protagonista a Kate Macer, una agente del FBI que acepta integrarse a una operación gubernamental contra un cártel mexicano. Matt Graver, interpretado por Brolin, la incorpora a un equipo en el que también trabaja Alejandro, el personaje de Del Toro. Kate descubre que sus compañeros manejan información y objetivos que ella desconoce. El recorrido entre Estados Unidos y México enfrenta a la protagonista con métodos que ponen en duda los límites de su trabajo. Acepta una misión aparentemente definida y termina dentro de una estructura donde las reglas cambian según quién dé las órdenes.

Sicario 2 desplaza el foco de atención hacia Matt y Alejandro. Ahí la operación consiste en provocar un conflicto entre organizaciones criminales mediante el secuestro de la hija de un jefe del narcotráfico. Cuando la joven pasa a ser considerada prescindible, su destino enfrenta a los hombres encargados de ejecutar el plan. Isabela Merced interpreta a Isabel Reyes, la adolescente atrapada en esa operación. Catherine Keener y Jeffrey Donovan también forman parte del reparto.

Emily Blunt en Sicario: Tierra de Nadie (Foto: IMDb)

La primera película recaudó aproximadamente 84.3 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con Box Office Mojo, con un presupuesto de producción de 30 millones. Sicario 2 obtuvo alrededor de 76.3 millones de dólares a escala mundial, con un presupuesto de 35 millones. Su recaudación quedó por debajo de la primera entrega, pero tal parece que Knight ha encontrado la historia correcta para seguir adelante con la vida de Kate y sus allegados.

El reconocimiento de la primera alcanzó los Oscar de 2016, donde obtuvo nominaciones en fotografía, música original y edición de sonido. Sicario 3 no tiene fecha de estreno.

Con información de Variety.

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