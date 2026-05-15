Showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ adelanta los nuevos personajes y dice que la temporada 2 será más política

La primera temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ presentó una versión más íntima de Westeros, alejada de la escala monumental de ‘Game of Thrones’ y centrada en el viaje de Ser Duncan the Tall y su joven escudero Egg. Ahora, con la segunda temporada en camino, el showrunner y cocreador Ira Parker adelantó que los nuevos episodios llevarán a Dunk a un terreno menos cómodo para él: el de las tensiones políticas entre casas nobles.

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¿Dunk está listo para entrar en la política de Westeros?

La segunda temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ adaptará The Sworn Sword, la segunda novela corta de George R.R. Martin dedicada a Dunk y Egg. La historia seguirá a Ser Duncan the Tall, interpretado por Peter Claffey, y a Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell, después de que la identidad del joven como el príncipe Aegon V Targaryen quedara expuesta.

George R.R. Martin en el spin-off de ‘Game of Thrones’ ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (imagen: Not a Blog)

En entrevista con Entertainment Weekly, Ira Parker explicó que esta nueva etapa pondrá a Dunk frente a conflictos distintos a los de la primera temporada. Aunque el personaje ya ha demostrado habilidad con la espada, a caballo y como caballero errante, sus problemas llegarán cuando deba moverse entre personas de alto nacimiento y reglas sociales mucho menos directas que un combate.

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“En esencia, Dunk se está metiendo en política. Quizás se ha vuelto bastante bueno con la espada, montando a caballo y siendo un mercenario, pero no tan bueno hablando con damas de alta alcurnia ni en política en general. Así que alguien que pueda ponerlo en aprietos nos traerá buenas situaciones.”

La frase deja claro que la serie no abandonará el tono de aventura, pero sí ampliará su mirada hacia las disputas de poder en un nivel más pequeño, local y personal.

¿Quiénes son los nuevos personajes de la temporada 2?

Uno de los fichajes centrales será Lucy Boynton como Lady Rohanne Webber, cabeza de la Casa Webber, señora de Coldmoat y conocida como la Red Widow. Según Parker, su presencia será importante porque tendrá la capacidad de incomodar a Dunk, algo que la serie necesita para empujarlo fuera de su zona segura.

“Ella tiene la habilidad de incomodar a Dunk, lo cual es muy bueno para nosotros. Algunos de nuestros otros personajes en la primera temporada lo hicieron muy bien, y eso es lo que necesitamos de la Viuda Roja por varias razones.”

Parker también elogió la audición de Boynton y destacó que llegó al personaje con una mezcla adecuada de rareza, precisión y naturalidad. Para el showrunner, esa cualidad permitirá que Rohanne se sienta auténtica dentro del tono más terrenal de la serie.

A ella se suman Babou Ceesay como Ser Bennis of the Brown Shield y Peter Mullan como Ser Eustace Osgrey, líder de la Casa Osgrey. Parker explicó que Ceesay ya había estado en el radar del equipo durante la primera temporada, aunque no para un papel que terminara concretándose en ese momento. Ahora, el actor dará vida a un personaje que funcionará como contraste tanto para Dunk como para Egg.

“Nos ha dado un Ser Bennis realmente completo e interesante. Es un buen contrapunto para Dunk y también para Egg, que es lo que siempre se busca. Tiene, no sé, una forma de decir las cosas con sentido. Incluso cuando dice cosas malas, de alguna manera quieres que sea tu amigo.”

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (imagen: HBO)

La producción tuvo retrasos, pero sigue apuntando a 2027

La filmación de la segunda temporada sufrió un contratiempo por las lluvias históricas de la tormenta Therese en las Islas Canarias, donde se graba parte de la serie. La situación resultó especialmente irónica porque The Sworn Sword transcurre en un paisaje marcado por la sequía, justo lo contrario de lo que enfrentó el equipo durante el rodaje.

Parker contó que el equipo permanecía en un hotel de Gran Canaria mientras esperaba que pasara la lluvia. Aun así, aseguró que seguían haciendo planes y buscando alternativas para mantener la producción en marcha. La meta, por ahora, sigue siendo estrenar la segunda temporada en 2027.

Con estos nuevos personajes, ‘El Caballero de los Siete Reinos’ parece preparar una continuación menos dependiente del espectáculo y más interesada en mostrar cómo Dunk empieza a descubrir que en Westeros no basta con ser fuerte, noble o bueno con una espada. A veces, el verdadero peligro está en una conversación.

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