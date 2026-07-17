Shia LaBeouf perdió el control durante la filmación de su nueva película, ‘The Rooster Prince’, afirma su director

La producción comenzó en noviembre de 2025 y está inspirada en la relación de Josh Penn Soskin con su hermano

Shia LaBeouf no puede eludir la polémica, y ahora Josh Penn Soskin, director de ‘The Rooster Prince’, relató que el actor perdió el control durante el rodaje de la película. El cineasta aseguró que LaBeouf gritó en el set, abandonó la producción después de una escena particularmente intensa y dejó asustados y lastimados a varios integrantes del equipo. Soskin, sin embargo, también defendió la profundidad de su actuación y sostuvo que el intérprete atravesaba un dolor personal evidente.

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¿Qué ocurrió con Shia LaBeouf durante la filmación de ‘The Rooster Prince’?

La producción comenzó en noviembre de 2025 y está inspirada en la relación de Soskin con su hermano David, un reconocido psiquiatra formado en Harvard que padecía trastorno bipolar. LaBeouf interpreta a Eli, el personaje basado en él, mientras que Jackson White y Melissa Leo completan el elenco principal.

Shia LaBeouf (Imagen: Channel 5 with Andrew Callaghan)

De acuerdo con el director, uno de los momentos más difíciles ocurrió durante una escena en un estacionamiento. LaBeouf comenzó a gritar mientras su personaje sufría un colapso, pero su interpretación fue tan intensa que el equipo perdió temporalmente la capacidad de distinguir entre lo que pertenecía a la película y lo que estaba sucediendo realmente.

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“Shia LaBeouf estaba estallando en el set”, escribió Soskin. El director explicó que, después de apenas tres tomas, el actor desapareció y el rodaje del día tuvo que terminar. Algunas personas que se encontraban cerca quedaron asustadas, los productores comenzaron a preocuparse por el futuro de la película y él mismo sintió que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico.

El director afirma que el actor estaba atravesando un “deep pain”

Soskin no justificó el daño causado durante el incidente, pero aseguró que observó en LaBeouf un sufrimiento similar al que había visto en su hermano durante sus episodios de salud mental. “Sentía un dolor profundo. De hecho, sufría aún más dolor del que él mismo estaba causando”, señaló.

El cineasta contó que LaBeouf se involucró obsesivamente con el proyecto. Memorizó los libros escritos por David, trabajó durante jornadas prolongadas, aparentemente dormía poco y llegó a decir que sentía que el hermano del director hablaba a través de él. La relación entre ambos también fue inestable: podían discutir fuertemente un día y abrazarse entre lágrimas al siguiente.

Después del estallido, LaBeouf envió a Soskin un video en el que ensayaba una escena. Durante la grabación añadió una línea que no estaba originalmente en el guion: “Lo único que te pido es que me trates con… la máxima empatía.”

Esa frase ayudó al director a dirigirse al equipo y pedir empatía tanto para quienes habían resultado lastimados como para quien había provocado el daño.

Una nueva polémica dentro de una carrera marcada por conflictos

‘The Rooster Prince’ es una comedia dramática de viaje que actualmente se encuentra en posproducción y todavía no tiene fecha de estreno. Soskin considera que la actuación de LaBeouf representa de manera particularmente cruda una crisis de salud mental, aunque reconoce que el proceso de filmación fue emocionalmente desgastante.

Shia LaBeouf en el set de ‘The Rooster Prince’ (imagen: People)

El episodio se suma a los problemas recientes del actor. En febrero de 2026 fue arrestado después de un altercado físico durante Mardi Gras en Nueva Orleans. Posteriormente se declaró culpable de tres cargos de agresión simple y recibió una sentencia suspendida, libertad condicional y tratamiento por consumo de alcohol.

LaBeouf también mantiene una disputa con su exnovia FKA Twigs, quien lo demandó en 2020 por presunta agresión sexual, violencia y daño emocional. El caso terminó mediante un acuerdo en 2025, aunque ambos volvieron a enfrentarse por las cláusulas de confidencialidad. Mientras su carrera continúa activa, la intensidad de sus interpretaciones sigue acompañada por cuestionamientos sobre su comportamiento fuera y dentro de los sets.

Con información de Variety.

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