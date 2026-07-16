FKA Twigs, exnovia de Shia LaBeouf, rechaza haberlo desprestigiado y asegura que él mismo arruinó su reputación

La artista argumentó que fueron los propios arrestos y conductas erráticas del actor los que perjudicaron su imagen

FKA Twigs respondió a las acusaciones de su expareja Shia LaBeouf, quien sostiene que la cantante violó el acuerdo confidencial con el que ambos resolvieron en 2025 la demanda por abuso presentada cinco años antes. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, la artista británica rechaza haber perjudicado la carrera del actor y argumenta que fueron sus propios arrestos, episodios violentos, conductas erráticas y declaraciones públicas los que dañaron sus posibilidades de volver a trabajar en grandes producciones de Hollywood.

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¿Por qué Shia LaBeouf acusa a FKA Twigs de dañar su reputación?

La disputa comenzó después de que Twigs concediera una entrevista en la que declaró que no se había sentido “segura” como mujer dentro de la industria del entretenimiento y explicó que estaba interesada en ayudar a otras sobrevivientes. LaBeouf consideró que esas palabras hacían referencia a su relación y representaban un incumplimiento de las cláusulas de confidencialidad incluidas en el acuerdo alcanzado en 2025.

Shia Labeouf y FKA Twigs en 2018 (Fotografía: Melodie Jeng//GC Images)

Twigs niega haber violado el convenio. En su respuesta judicial, también cuestionó que el actor pueda responsabilizarla por la pérdida de empleos o por el deterioro de su imagen pública. Según la cantante, la reputación de LaBeouf ya estaba marcada por un historial de detenciones, comportamiento impredecible, acusaciones de violencia e insultos homofóbicos pronunciados públicamente.

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La artista pidió al tribunal que determine que las disposiciones de confidencialidad no pueden aplicarse para impedirle hablar de sus propias experiencias. También señaló que LaBeouf habló sobre la relación en una entrevista realizada durante 2026, una conducta que, desde su perspectiva, igualmente podría representar una violación del acuerdo.

FKA Twigs acusa al actor de aplicar una doble medida

En los documentos, la intérprete sostiene que LaBeouf pretende reservarse el derecho de hablar sobre la relación mientras intenta impedir que ella relate lo sucedido desde su propia perspectiva. Su postura fue resumida en una de las declaraciones incluidas en el expediente:

“En otras palabras, parece ser la postura de [Shia] que él —como abusador sexual— puede hablar sobre el trauma y el sufrimiento de [FKA] cuando quiera y sin restricciones, pero que a [FKA] —como superviviente— se le prohíbe hablar de [Shia] o de su propia historia.”

Twigs solicitó que el tribunal declare inaplicables las cláusulas de confidencialidad y reconozca que puede abordar públicamente el tema. Por el momento, no existe una resolución definitiva sobre esta nueva disputa relacionada con el acuerdo.

La demanda original fue presentada en diciembre de 2020. La cantante, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, acusó a LaBeouf de agresión sexual, violencia física, abuso emocional y de transmitirle una infección de transmisión sexual durante su relación. El actor negó formalmente las acusaciones. El caso no llegó a juicio, ya que las partes alcanzaron un acuerdo privado en 2025 cuyos términos no fueron revelados.

Foto policial de Shia LaBeouf (imagen: Orleans Parish Sheriff’s Office)

Una carrera marcada por el éxito y las controversias

LaBeouf alcanzó la fama como protagonista de la serie de Disney Channel ‘Even Stevens’ y posteriormente encabezó películas como ‘Disturbia’, ‘Transformers’ e ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’. Después se alejó de las grandes franquicias para participar en proyectos independientes como ‘Nymphomaniac’, ‘American Honey’, ‘The Peanut Butter Falcon’ y ‘Honey Boy’.

Sin embargo, su trayectoria también ha estado acompañada por detenciones, problemas relacionados con el consumo de alcohol, enfrentamientos públicos y conflictos durante distintas producciones. El actor ha hablado en entrevistas sobre sus adicciones, sus periodos de rehabilitación y el daño que causó a personas cercanas, aunque también ha negado varias de las acusaciones específicas formuladas en su contra.

Ahora, el enfrentamiento legal con FKA Twigs se concentra en determinar si las palabras de la cantante violaron el acuerdo de 2025 o si las cláusulas de confidencialidad limitan injustamente su derecho a hablar sobre su propia experiencia.

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