Selma Blair publica video sobre su arresto en un avión y reconoce el daño que pudo causar a otras personas

Selma Blair habló públicamente por primera vez sobre el incidente ocurrido durante un vuelo de Delta rumbo a Nueva York que terminó con su arresto y con cargos por agresión. Casi tres semanas después de lo sucedido, la actriz publicó un video en Instagram en el que ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse lastimados, asustados o alarmados por su comportamiento. Blair evitó entrar en detalles sobre el caso, ya que, según explicó, sus abogados le pidieron no hacerlo mientras continúa el proceso judicial.

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¿Qué dijo Selma Blair en su video?

En la grabación, Selma Blair señaló que nunca tuvo la intención de hacerle daño a nadie y reconoció el impacto que sus acciones pudieron tener en otras personas: “Jamás, ni un solo día de mi vida, he tenido la intención de hacer daño o asustar a nadie”, declaróDespués dirigió una disculpa a quienes se vieron afectados por lo ocurrido:

Selma Blair durante su lectura de cargos en el Tribunal Penal de Queens el 12 de octubre (Foto: Barry Williams / New York Daily News vía Getty)

“A las personas a las que decepcioné, a las que herí, a las que asusté, a las que alarmé: lo siento muchísimo.”

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Blair también explicó que había permanecido en silencio desde el incidente del 11 de octubre porque su equipo legal le recomendó no referirse a los detalles específicos del caso. La actriz agradeció además los mensajes de apoyo que ha recibido y aseguró que han significado mucho para ella, para su hijo Arthur Saint Bleick y para Scout, su perro de servicio.

De acuerdo con TMZ, Blair cerró su mensaje señalando que actualmente está concentrada en su salud y en su hijo.

¿Qué ocurrió durante el vuelo?

La actriz fue arrestada después de un vuelo de Los Ángeles a Nueva York. De acuerdo con las acusaciones, habría golpeado y mordido a integrantes de la tripulación. Posteriormente, mientras recibía atención médica, también habría pateado a un policía y a una enfermera. Blair fue acusada de dos cargos graves de agresión en segundo grado relacionados con estos últimos incidentes y se declaró no culpable. Su próxima audiencia está programada para el 19 de enero de 2027.

Su equipo había señalado previamente que Blair sufrió una emergencia médica durante el vuelo y negó que hubiera intentado abrir la puerta de la aeronave. Su representante también sostuvo que la actriz no tuvo intención de lastimar a nadie. La defensa explicó anteriormente que Blair no había tomado un medicamento relacionado con su esclerosis múltiple, venía de jornadas de trabajo particularmente extensas y se había golpeado la cabeza dentro del avión.

Selma Blair continúa bajo tratamiento y en medio de su regreso profesional

La situación ocurre en una etapa en la que Selma Blair ha retomado gradualmente su carrera después de varios años marcados por la esclerosis múltiple, diagnosticada públicamente en 2018. Su equipo también reveló que vive con afecto pseudobulbar, una condición neurológica que puede influir en la forma en que se manifiestan ciertos episodios médicos.

Selma Blair (Fotografía: Matt Baron/BEI/REX/Shutterstock)

Antes del arresto, sus representantes aseguraron que Blair había trabajado en siete proyectos de cine y televisión durante 2026. Entre los proyectos anunciados se encuentran ‘Criminal Minds: Evolution’, ‘Schmoolie the Deathwatcher’ y ‘Ethan Almighty’.

El caso también llega después de que la actriz reconstruyera parcialmente su carrera tras la controversia provocada por un comentario publicado en redes sociales en 2024. Por ahora, Blair ha optado por limitar sus declaraciones sobre el incidente del avión mientras el proceso legal continúa.

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