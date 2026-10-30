‘Harry Potter’: Actor de Snape habla de las amenazas que recibió y explica cómo enfrenta el rechazo de los fans

Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO, habló sobre las amenazas y el rechazo que recibió desde que se anunció su casting. El actor, cuya elección provocó reacciones racistas en redes sociales, aseguró que sabía que asumir el personaje implicaría enfrentarse a una respuesta intensa por parte del público, pero explicó que su prioridad continúa siendo el trabajo y la construcción de una versión propia del profesor de Hogwarts.

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¿Cómo enfrenta Paapa Essiedu las críticas por interpretar a Snape?

Essiedu ya había revelado a The Sunday Times que recibió amenazas de muerte motivadas racialmente después de ser elegido como Severus Snape, personaje interpretado anteriormente por Alan Rickman en las películas. Ahora, en conversación con Variety durante la gala TIME100 Next, explicó que aceptó el proyecto consciente de las posibles reacciones.

Paapa Essiedu como Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

“Todo el equipo me ha brindado un gran apoyo. Obviamente, mi prioridad es el trabajo. De no ser así, no habría aceptado este puesto; pero asumo el reto con los ojos bien abiertos. Comprendo el amplio espectro de reacciones que puede generar nuestra labor, y asumo esta responsabilidad con el corazón abierto y pleno.”

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El actor añadió que, además de los mensajes negativos, también ha recibido una gran cantidad de apoyo, buenos deseos y entusiasmo por parte de seguidores interesados en conocer su interpretación.

En declaraciones anteriores, Essiedu señaló que las amenazas terminaron impulsándolo a apropiarse todavía más del personaje y buscar una interpretación distinta a la que el público conoce de las películas.

El nuevo Snape tendrá una apariencia diferente

Las primeras imágenes de la serie muestran que HBO también ha optado por modificar considerablemente la estética del personaje. Essiedu aparece con rastas hasta los hombros, una chaqueta de cuero con cierre y una amplia capa negra, alejándose del vestuario utilizado por Rickman.

“Creo que la estética es importante. No sé si el estilo es algo que tenga necesariamente muy presente al crear al personaje, pero considero que su aspecto dice mucho sobre quién es —y sobre quién quiere que los demás piensen que es—.”

Essiedu destacó además el trabajo realizado junto con el departamento de vestuario para construir esta nueva versión del profesor de Pociones.

Paapa Essiedu quiere que el público juzgue el resultado

Paapa Essiedu como Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

A pocas semanas del estreno, el actor considera que llegó el momento de que las conversaciones alrededor de su casting den paso al trabajo realizado frente a las cámaras.

“Me siento muy orgulloso de lo que he visto hasta ahora. Hace mucho tiempo que la gente viene diciendo muchas cosas, y ahora es el momento de que se involucren con lo que hemos creado.”

Essiedu cuenta con una trayectoria destacada en teatro y televisión. En 2016 se convirtió en el primer actor negro en interpretar a Hamlet para la Royal Shakespeare Company y posteriormente obtuvo nominaciones al BAFTA por ‘I May Destroy You’ y ‘The Lazarus Project’. En 2026 también fue incluido entre las figuras emergentes reconocidas por TIME.

La primera temporada de ‘Harry Potter’, basada en Harry Potter and the Philosopher’s Stone, llegará a HBO Max el 25 de diciembre.

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