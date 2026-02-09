Se revela causa de muerte de Catherine O’Hara: ¿Qué enfermedad padecía la actriz de ‘Mi pobre angelito’?

Catherine O’Hara falleció el pasado 30 de enero, a los 71 años, a causa de un padecimiento no revelado. Cuando su manager informó sobre su partida, solo confirmó que la actriz padecía una enfermedad que progresó muy rápido. A diez días de su muerte, por fin se dieron a conocer detalles sobre los problemas de salud que sufría la estrella de ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’.

La actriz siempre fue reservada en temas personales, por lo que pocas veces habló abiertamente sobre su salud. Aunque se sabe que padecía una afección congénita rara, esto no tuvo que ver con su fallecimiento. Esta semana se dio a conocer el certificado de defunción, documento que muestra las causas del fallecimiento de Catherine O’Hara. Junto a ello, también trascendieron reportes que aportan nuevos detalles sobre sus últimos momentos.

¿De qué murió Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara tuvo una carrera de más de cinco décadas, que estuvo marcada por éxitos en el cine y la televisión. Sus últimos años los dedicó de lleno a la pantalla chica, donde tuvo participaciones en series como ‘The Studio’ y ‘The Last of Us’. Los detalles sobre su muerte se mantuvieron como un misterio hasta esta semana, cuando se publicó su certificado de defunción.

‘TMZ’ informó que las causas de muerte de Catherine O’Hara fueron dos: embolia pulmonar y cáncer rectal. El informe médico y legal no aporta más información sobre los padecimientos; sin embargo, ambos diagnósticos señalan un cuadro de salud delicado. La embolia supone una obstrucción de las arterias pulmonares, que puede presentarse de forma repentina y ser mortal.

Catherine O’Hara (Imagen: Michael Tran/ Getty Images)

La actriz nunca habló sobre su diagnóstico de cáncer. La enfermedad progresa de forma silenciosa durante meses antes de manifestar sus primeros síntomas. Se desconoce en qué etapa se encontraba su padecimiento y si la actriz recibía tratamiento poco antes de su fallecimiento. El certificado también revela que O’Hara fue incinerada la semana pasada.

Hace años, la actriz reveló que padecía dextrocardia con situs inversus, una condición médica rara también conocida como inverso cardíaco. Quienes la sufren tienen el corazón y otros órganos internos en el lado opuesto del cuerpo. O’Hara supo que tenía esta condición cuando se realizó una prueba de tuberculosis.

Los últimos momentos de la actriz

La madrugada del 30 de enero, los servicios de emergencia de Los Ángeles recibieron una llamada desde la residencia de Catherine O’Hara. Una mujer anónima solicitó ayuda para trasladar a la actriz a un hospital cercano, pues estaba en estado grave. De acuerdo con ‘People’ y ‘Daily Mail’, esto sucedió a las 4:48 AM.

Según los detalles, O’Hara perdió el conocimiento de manera repentina, producto de una descompensación. Tuvo dificultades para respirar, así que fue necesario trasladarla a un hospital para recibir atención de emergencia. El personal médico llegó a su casa, ubicada en el barrio Brentwood, alrededor de las 5:00 AM.

O’Hara recibió las primeras atenciones en su casa y poco después la llevaron a un hospital cercano. Debido a las complicaciones por el cáncer y la repentina embolia pulmonar, la actriz perdió la vida mientras estaba internada.

Hollywood lloró la partida de Catherine O’Hara

Diversos amigos y celebridades de Hollywood le dieron el último adiós a Catherine O’Hara con mensajes llenos de afecto y admiración. Pedro Pascal la llamó “genio” y agradeció haber estado cerca de “su luz”. Michael Keaton, su cómplice en ‘Beetlejuice’, la recordó como “mi esposa ficticia, mi némesis ficticia y mi verdadera amiga”.

Seth Rogen, con quien trabajó en ‘The Studio’, elogió su generosidad y sentido del humor, mientras que Chris Columbus subrayó el peso emocional que aportó a ‘Mi pobre angelito’, pues cree que la película no funcionaría sin su interpretación. Uno de los mensajes más íntimos fue el de Macaulay Culkin, su hijo en pantalla, quien escribió: “Mamá. Pensé que tendríamos más tiempo… Te quiero. Te veré luego”.

Catherine O’Hara y Pedro Pascal (Imagen: Instagram)

Martin Short, un amigo muy cercano, recordó que la conoció a los 18 años. Describió a O’Hara como “la más brillante, amable y dulce” persona con la que había trabajado. Eugene Levy, su compañero creativo durante más de medio siglo, afirmó que las palabras eran “insuficientes para expresar la pérdida”.

