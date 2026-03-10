‘Scarpetta’: De qué trata la nueva serie de Amazon protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis

Las adaptaciones televisivas de novelas criminales siguen siendo una apuesta fuerte para las plataformas de streaming. En ese contexto llega ‘Scarpetta’, una serie que intenta trasladar al formato televisivo uno de los universos literarios más conocidos del thriller forense contemporáneo. El proyecto reúne a dos figuras de peso de Hollywood, Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, y adapta las novelas de Patricia Cornwell, cuya protagonista, la doctora Kay Scarpetta, lleva décadas investigando crímenes en el mundo editorial.

La serie, desarrollada por Liz Sarnoff y producida por Amazon MGM Studios junto con varias compañías asociadas, se estrena el 11 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video. La primera temporada consta de ocho episodios y combina elementos del drama criminal clásico con un enfoque más personal en las relaciones de los personajes. El resultado es una historia que mezcla investigación forense, conflictos familiares y una estructura narrativa que alterna entre pasado y presente.

Nicole Kidman en ‘Scarpetta’ (imagen: Amazon Prime Video)

¿De qué trata ‘Scarpetta’?

La historia sigue a la doctora Kay Scarpetta, una brillante patóloga forense que utiliza tecnología avanzada y análisis científico para resolver homicidios complejos. El personaje, creado por Patricia Cornwell, se inspira en la ex jefa médica forense de Virginia, Marcella Farinelli Fierro, y se convirtió con los años en una de las figuras más reconocidas de la literatura policial.

En la serie, Scarpetta regresa a dirigir la oficina forense de Virginia después de un periodo de ausencia. Su retorno provoca tensiones con algunos colegas del pasado y la coloca nuevamente en el centro de investigaciones criminales particularmente violentas.

El primer caso gira en torno al asesinato de una mujer hallada cerca de unas vías de tren. Las circunstancias del crimen recuerdan a una serie de homicidios ocurridos décadas antes, lo que obliga a Scarpetta a revisar investigaciones del pasado. A medida que avanza la historia, los detalles forenses (desde huellas hasta objetos aparentemente insignificantes) adquieren un papel clave en la reconstrucción de los hechos.

La serie adopta una estructura que alterna entre dos periodos temporales. Por un lado, muestra el presente, donde Scarpetta vuelve a su antiguo puesto; por otro, revisita los años noventa, cuando la médica forense trabajaba en uno de los casos que definieron su carrera.

Un elenco encabezado por dos ganadoras del Óscar

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del proyecto es su reparto. Nicole Kidman interpreta a la protagonista en el presente, mientras que Rosy McEwen encarna a una versión más joven del personaje en la línea temporal ambientada en los años noventa.

Kidman, ganadora del Premio Óscar por ‘Las Horas’, también participa como productora ejecutiva de la serie. Su interpretación presenta a Scarpetta como una profesional extremadamente analítica, con una personalidad firme y un enfoque meticuloso hacia la evidencia científica.

El reparto también incluye a Jamie Lee Curtis en el papel de Dorothy Scarpetta, hermana mayor de Kay. Curtis, quien ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por ‘Everything Everywhere All at Once’, da vida a un personaje mucho más impulsivo que su hermana, lo que genera fricciones constantes entre ambas.

Otros actores que completan el elenco principal son Bobby Cannavale, Ariana DeBose y Simon Baker. Cannavale interpreta al detective Pete Marino, un viejo colaborador de Scarpetta; Baker aparece como Benton Wesley, perfilador del FBI y esposo de la protagonista; mientras que DeBose interpreta a Lucy Farinelli-Watson, sobrina de Scarpetta y experta en tecnología.

La serie también presenta versiones jóvenes de varios personajes, interpretadas por actores como Jake Cannavale y Amanda Righetti.

Una historia que mezcla investigación criminal y drama familiar

Aunque la trama central gira alrededor de la resolución de crímenes, la serie dedica buena parte de su tiempo a explorar la dinámica entre los personajes principales.

Scarpetta vive en una casa donde conviven varias figuras clave de su vida: su hermana Dorothy, su sobrina Lucy y su esposo Benton Wesley. Este entorno familiar se convierte en una fuente constante de tensiones, discusiones y secretos del pasado.

‘Scarpetta’ (imagen: Amazon Prime Video)

Lucy, por ejemplo, es presentada como una prodigio tecnológica que enfrenta el duelo por la muerte de su esposa. Su relación con Scarpetta también refleja la complejidad de una familia marcada por decisiones difíciles y por la naturaleza del trabajo de la protagonista.

La convivencia de estos personajes introduce conflictos personales que se desarrollan paralelamente a las investigaciones criminales. De esta forma, la serie intenta equilibrar el tono del thriller con un drama más íntimo centrado en las relaciones familiares.

El origen literario de la historia

‘Scarpetta’ está basada en la extensa saga de novelas escritas por Patricia Cornwell, que comenzó en 1990 con Postmortem. A lo largo de las décadas, el personaje se convirtió en una figura emblemática del thriller forense y protagonizó decenas de libros.

Las novelas siguen las investigaciones de Kay Scarpetta en distintos escenarios de Estados Unidos y exploran con detalle el trabajo de los médicos forenses. Este enfoque científico fue uno de los elementos que ayudó a popularizar el subgénero de la ficción criminal centrada en análisis forense.

La serie toma elementos de varias entregas de la saga, en particular de Postmortem y Autopsy, publicada en 2021. Sin embargo, el programa adapta libremente la historia para el formato televisivo, introduciendo nuevas tramas y relaciones entre los personajes.

Un proyecto que tardó décadas en llegar a la pantalla

La adaptación audiovisual de las novelas de Cornwell estuvo en desarrollo durante años. En distintos momentos de las últimas décadas se discutieron proyectos cinematográficos protagonizados por otras actrices, pero ninguno llegó a concretarse.

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis en ‘Scarpetta’ (imagen: Amazon Prime Video)

La serie de Amazon representa el primer intento exitoso de llevar este universo a la pantalla. El proyecto comenzó a tomar forma en 2021 cuando se anunció que Comet Pictures (la compañía de producción de Jamie Lee Curtis) trabajaría en una adaptación junto con Blumhouse Television.

Posteriormente se confirmó la participación de Nicole Kidman en el papel principal y como productora ejecutiva. Con el tiempo se sumaron otros nombres al reparto y se anunció que Liz Sarnoff sería la showrunner de la serie.

El rodaje comenzó en 2024 y concluyó en 2025, preparando el camino para el estreno de la primera temporada en marzo de 2026.

El inicio de una posible franquicia televisiva

El estreno de ‘Scarpetta’ forma parte de la estrategia de Prime Video de ampliar su catálogo de dramas criminales protagonizados por personajes fuertes y carismáticos. La plataforma ya cuenta con producciones del mismo género, y el objetivo con esta adaptación parece ser construir una nueva franquicia basada en el personaje creado por Patricia Cornwell.

La primera temporada concluye con una historia que deja abierta la posibilidad de continuar la narrativa. Si la serie logra conectar con la audiencia, el universo de Kay Scarpetta podría seguir expandiéndose en futuras temporadas, trasladando al streaming un personaje que lleva más de tres décadas resolviendo crímenes en las páginas de la literatura policial.

