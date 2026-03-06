Daryl Hannah critica su retrato ‘misógino’ en ‘Love Story’ y afirma que ha recibido amenazas por la serie

En un artículo de opinión, la actriz acusó al programa de presentar una versión falsa de su vida

La serie ‘Love Story’, producida por FX y centrada en la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, se ha convertido en uno de los proyectos televisivos más comentados de las últimas semanas. Aunque el programa ha generado conversación entre el público desde su estreno en febrero, también ha provocado críticas de Daryl Hannah, quien fue parte de la historia real que dramatiza.

También te puede interesar: De Iron Man a Walter White: La Casa Blanca usa a héroes y villanos del cine y la TV para celebrar ataques contra Irán

Entre esas voces se encuentra Daryl Hannah, actriz y directora que mantuvo una relación con Kennedy antes de su matrimonio con Bessette. En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Hannah criticó duramente la serie creada por Connor Hines y producida por Ryan Murphy, acusándola de presentar una versión falsa de su vida y señalando que, tras el estreno, ha recibido mensajes hostiles e incluso amenazas de espectadores que creen que la representación televisiva refleja hechos reales.

Daryl Hannah y John F. Kennedy Jr. en 1993 (Fotografía: Stephen Rose/Getty Images)

¿Por qué Daryl Hannah acusa a ‘Love Story’ de mentir sobre su vida?

En su ensayo titulado “How Can ‘Love Story’ Get Away With This?” (¿Cómo puede ‘Love Story’ salirse con la suya?), Daryl Hannah denuncia que la serie contiene “mentiras” y “misoginia”. La actriz aparece como personaje dentro del programa, interpretada por Dree Hemingway, pero asegura que nunca fue consultada durante la producción.

También lee: Instituciones de ópera y ballet critican a Timothée Chalamet por decir que esas artes ‘a nadie le importan’

Según explicó, uno de los productores llegó a describir a su personaje como un “adversario” dentro de la historia, algo que para ella refleja la forma en que la narrativa del programa la posiciona frente a la relación entre Kennedy y Bessette.

En su texto, Hannah sostiene que durante muchos años decidió no responder a representaciones mediáticas sobre su vida personal. Sin embargo, considera que esta producción traspasa ese límite al utilizar su nombre real para construir un personaje negativo.

“La elección de retratarla como irritante, egocéntrica, quejosa e inapropiada no fue casual,” escribió.

Para la actriz, el problema no radica únicamente en la ficción televisiva, sino en que el personaje se presenta como si representara a la persona real.

Acusaciones de misoginia en la construcción del personaje

En su crítica, Hannah argumenta que la serie utiliza su figura como obstáculo narrativo para reforzar la historia romántica central. Según plantea, este tipo de representación forma parte de un patrón recurrente en la cultura popular.

“La cultura popular ha elevado durante mucho tiempo a ciertas mujeres al retratar a otras como rivales, obstáculos o villanas,” escribió.

La actriz plantea además una pregunta sobre el enfoque narrativo de este tipo de historias: “¿No es un ejemplo clásico de misoginia derribar a una mujer para ayudar a otra?”

En el mismo texto, Hannah rechaza varias conductas que la serie atribuye a su personaje. Entre otras cosas, afirma que nunca ha consumido cocaína ni organizado fiestas relacionadas con drogas, ni presionó a nadie para casarse.

“Nunca he consumido cocaína en mi vida ni he organizado fiestas con cocaína. Nunca he presionado a nadie para que se case. Nunca he profanado ninguna reliquia familiar ni he invadido el recuerdo privado de nadie. Nunca he divulgado ninguna historia en la prensa,” escribió.

Para Hannah, estos elementos no son simples exageraciones dramáticas, sino afirmaciones sobre su comportamiento que considera falsas.

“Estos no son adornos creativos de la personalidad. Son afirmaciones sobre la conducta, y son falsas.”

Reacciones al estreno y respuesta de los creadores

La actriz también afirma que la polémica ha tenido consecuencias personales desde el estreno de la serie el 12 de febrero en FX y Hulu. En su ensayo señala que algunos espectadores han reaccionado como si la historia fuera completamente real.

“He recibido muchos mensajes hostiles e incluso amenazantes de espectadores que parecen creer que la representación es real,” escribió.

Dree Hemingway como Daryl Hannah en ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’ (Fotografía: Eric Liebowitz/FX)

En su artículo, Hannah retoma un consejo que, según cuenta, recibió hace tiempo de Jacqueline Onassis. La idea era que muchas versiones falsas o exageradas publicadas por la prensa sensacionalista tenían una vida muy corta y perdían relevancia casi de inmediato. Sin embargo, la actriz sostiene que ese escenario cambió por completo con internet. Ahora, dice, la desinformación puede permanecer circulando durante años y una dramatización televisiva puede terminar imponiéndose, para buena parte del público, como la versión más conocida o aceptada de la vida de una persona real.

La controversia alrededor de la serie tampoco se limita a Hannah. Jack Schlossberg, sobrino de John F. Kennedy Jr. y actual aspirante al Congreso en Estados Unidos, también se manifestó contra la producción y la cuestionó por convertir la vida ajena en un espectáculo.

Del lado de la serie, Connor Hines ya había explicado que prefirió no consultar a la familia Kennedy mientras desarrollaba el proyecto. Su postura fue que, como escritor, le resultaba más útil trabajar con cierta distancia respecto de las personas reales involucradas en la historia.

Por su parte, Dree Hemingway, quien interpreta a Hannah en pantalla, explicó que le envió una nota para expresarle su admiración y decirle que consideraba un honor representarla. También defendió el proyecto al señalar que fue realizado desde una mirada afectuosa y que no buscaba funcionar como una reconstrucción estrictamente fiel de los hechos. Hannah, según esa misma versión, no respondió.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’: Steven Knight explica el cambio de actor para Duke Shelby

