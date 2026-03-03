‘Life is Strange’: Lo que sabemos sobre la nueva gran promesa televisiva de Amazon Prime Video

Uno de los videojuegos más populares de la década de los 2010 llegará pronto a la pantalla chica

Durante años, Life is Strange fue un título predilecto en el mundo gamer. Estamos hablando de un videojuego al que no le hicieron falta disparos espectaculares ni mapas infinitos para quedarse en la memoria del público; su fuerza siempre estuvo en la intimidad y en las decisiones. Tiempo atrás Amazon anunció su desarrollo y el día de hoy por fin se revela el nombre de las protagonistas.

Prime Video prepara una adaptación que busca capturar la esencia del videojuego sin perder aquello que lo convirtió en fenómeno. La noticia emociona a los fans veteranos y plantea el siempre vigente reto de traducir una experiencia interactiva a un formato lineal.

¿De qué trata Life is Strange?

El primer Life is Strange, lanzado en 2015, presentó a Max, una estudiante de fotografía que descubre que puede retroceder el tiempo. El hallazgo parece muy conveniente y útil al principio, sin embargo, cada decisión altera relaciones y destinos, y obliga al jugador a medir consecuencias claroscuras.

Maisy Stella será Chloe en Life is Strange (Foto: Getty)

El centro de la historia descansa en la amistad entre Max y Chloe, dos jóvenes que intentan recomponer su amistad. Aunque comienza como un reencuentro, pronto se transforma en una investigación sobre la desaparición de una compañera. Al mismo tiempo, el pueblo que habitan revela grietas bajo su fachada tranquila.

El juego fue un éxito total. La crítica lo alabó por su tono melancólico, su banda sonora indie y la forma en que abordó temas como la identidad y la pérdida. Con el paso de los años acumuló millones de jugadores y dio forma a una franquicia que incluyó precuelas, secuelas, nuevas historias ambientadas en el mismo universo y todo tipo de contenido que los fans aman.

Ese recorrido, ampliado con títulos como Before the Storm, Life is Strange 2, True Colors y Double Exposure, mantuvo el foco en decisiones humanas antes que en la espectacularidad. La adaptación en Prime Video tiene la obligación de dialogar con ese legada sin caer en la nostalgia barata.

Lo que sabemos sobre la nueva serie de Life is Strange en Prime Video

La serie ya encontró a sus protagonistas. Maisy Stella interpretará a Chloe y Tatum Grace Hopkins dará vida a Max. Hopkins proviene sobre todo del teatro, con trabajos en Broadway y participaciones en cortometrajes; Stella, por su parte, es conocida por su trayectoria musical y por su paso por la serie Nashville.

El proyecto fue anunciado en 2025 y cuenta con Charlie Covell como guionista y showrunner y productora ejecutiva. Detrás de la producción, además de Amazon MGM, aparecen Square Enix, Story Kitchen y LuckyChap (así es, la empresa de Margot Robbie).

La sinopsis oficial adelanta que la trama nos presentará a Max cuando descubre su poder para retroceder el tiempo al salvar la vida de Chloe, su amiga de la infancia. Juntas investigarán la desaparición de otra estudiante y destaparán un costado sombrío de su comunidad, enfrentándose a una decisión que cambiará sus vidas para siempre.

Tatum Grace Hopkins será Max en Life is Strange (Foto: IMDb)

Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, el anuncio del reparto marca un avance que los fans ya esperaban.

Otras adaptaciones de videojuegos imperdibles

El salto de Life is Strange se suma a una ola de adaptaciones que han transformado la relación entre videojuegos y televisión. Fallout encontró en Prime Video hogar que rinde honores al espíritu del juego original. The Last of Us, en HBO, demostró que una historia postapocalíptica puede vender muy bien siempre y cuando pongas a las personas adecuadas frente a la cámara.

En animación, Arcane y Cyberpunk: Edgerunners mostraron que el lenguaje visual puede reinventar universos interactivos sin perder identidad. Ambas producciones ampliaron la audiencia de sus franquicias y abrieron nuevas conversaciones sobre estética y narrativa.

Amazon también desarrolla una adaptación de God of War, centrada en la figura de Kratos y su pequeño hijo, Atreus. Ese proyecto comparte con Life is Strange el desafío de trasladar mecánicas jugables a una estructura dramática cerrada. ¿Podrá tener éxito cada una desde su bastión?

