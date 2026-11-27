La artista acusó a la plataforma de distorsionar su historia

Sasha Sokol respondió duramente a una publicación de ViX que promocionaba una escena de la serie ‘Timbiriche’, en la que una actriz caracterizada como la cantante se prepara para celebrar su cumpleaños número 15 junto a Luis de Llano. La artista cuestionó la manera en que la plataforma presenta su historia y denunció que la producción intenta responsabilizarla de una relación que comenzó cuando ella tenía 14 años y el productor 39.

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Apenas hace unas semanas, ella y los demás integrantes del famoso grupo mexicano rechazaran públicamente el tratamiento que la ficción dio a este episodio de abuso infantil.

¿Qué mostró ViX en el video que indignó a Sasha Sokol?

La controversia comenzó cuando una cuenta de ViX compartió en X un fragmento de la serie donde aparece la actriz que interpreta a Sasha Sokol mientras se arregla y maquilla para celebrar sus 15 años.

Sasha Sokol (Fotografía: Victor Chavez/WireImage)

La publicación acompañó las imágenes con el siguiente mensaje:

¡Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche. Descubre la historia del grupo en #ViX.

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La forma de promocionar la escena provocó una contundente respuesta de la cantante, quien abrió su mensaje con una frase dirigida a la plataforma:

ViX con V de vergüenza

Sokol acusó a la producción de presentar una versión distorsionada de los acontecimientos y cuestionó que la responsabilidad de un adulto fuera desplazada hacia una menor de edad.

Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39.

Sasha Sokol cuestiona la representación de su relación con Luis de Llano

La cantante recordó que su denuncia contra Luis de Llano ya fue examinada por la justicia mexicana. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una sentencia civil favorable a Sokol por daño moral.

En su nueva declaración, la artista planteó una pregunta sobre la diferencia de edad y poder que existía cuando comenzó aquella relación:

¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?

También criticó que los responsables de la serie recurran a su carácter ficticio para justificar la representación de hechos que ya fueron materia de un proceso judicial.

Se escudan en la palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia y pretenden que una leyenda al final de cada capítulo los exima de la responsabilidad por lo que decidieron contar y, sobre todo, por cómo decidieron contarlo.

Sokol cuestionó además que la empresa vinculada al entorno donde ocurrieron los hechos transforme su experiencia en un producto comercial, sin considerar las consecuencias de esa representación.

La controversia por la serie de Timbiriche continúa

La serie ‘Timbiriche’, estrenada en ViX en octubre de 2026, fue desarrollada por El Estudio y dirigida por Humberto Hinojosa. Entre sus protagonistas figuran Macarena García, quien interpreta a Sasha, y Osvaldo Benavides, encargado de representar a Luis de Llano.

Macarena García, actriz que interpreta a Sasha Sokol en ‘Timbiriche’ (Fotografia: Alberto Galicia / GQ)

Anteriormente, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening, Erik Rubín y la propia Sokol habían rechazado la producción mediante un comunicado conjunto.

No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan.

Ahora, la publicación promocional ha provocado una nueva crítica directa de Sokol, quien considera que la serie presenta su experiencia desde una perspectiva que minimiza la responsabilidad del adulto.

Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña.

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