Integrantes de Timbiriche rechazan la serie sobre su historia y denuncian que convirtió un episodio doloroso en entretenimiento

Los músicos cuestionaron la falta de sensibilidad de la producción

Los integrantes de Timbiriche expresaron su rechazo a la serie inspirada en su historia, al considerar que la producción distorsionó sus experiencias y convirtió un episodio extremadamente delicado y polémico en mero entretenimiento. A través de un comunicado conjunto publicado por Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening y Erik Rubín, los artistas cuestionaron el tratamiento de uno de los momentos más dolorosos de su pasado y lamentaron que se desaprovechara la oportunidad de contar una historia que marcó a varias generaciones.

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¿Por qué los integrantes de Timbiriche rechazaron la serie de ViX?

La producción, titulada ‘Timbiriche’, se estrenó el 9 de octubre de 2026 en ViX. Desarrollada por El Estudio y dirigda por Humberto Hinojosa, la serie presenta una versión dramatizada de los orígenes del grupo, su ascenso a la fama y los conflictos personales que enfrentaron sus integrantes durante los años ochenta.

Serie ‘Timbiriche’ (imagen: Vix)

Sin embargo, los músicos consideran que la ficción se alejó de lo que realmente vivieron. En su comunicado, publicado el 3 de noviembre, expresaron:

La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche.

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También cuestionaron las decisiones creativas de sus responsables:

Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable.

La inconformidad no es nueva. Antes del estreno, los seis artistas habían aclarado que no participaron en la creación de la serie, no fueron consultados sobre las historias narradas y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

La polémica por el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Uno de los principales conflictos de la serie gira alrededor de Sasha Sokol y Luis de Llano, productor vinculado a la creación de Timbiriche. La cantante denunció públicamente en 2022 que mantuvo una relación con él cuando tenía 14 años y el productor 39.

El caso llegó a los tribunales y derivó en una condena civil contra De Llano por daño moral, posteriormente confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los integrantes de Timbiriche consideran que la serie abordó esta experiencia sin la sensibilidad necesaria

No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan.

En el comunicado también señalaron:

Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió.

Los artistas agradecieron a quienes distinguieron entre la ficción y sus expereincias personales, al tiempo que destacaron la trascendencia de la lucha judicial de Sokol.

Timbiriche prepara su aniversario 45 mientras defiende su legado

Sasha Sokol denunció públicamente en 2022 a Luis de Llano por abuso infantil (Imagen: Mezcalent)

La controversia surge después de más de cuatro décadas de trayectoria de una agrupación que marcó al pop mexicano con canciones como “Con todos menos conmigo”, “Besos de ceniza” y “Si no es ahora”.

En la parte final del comunicado, los músicos aseguraron que el impacto de la lucha de Sasha permanecerá incluso cuando la serie deje de ser tema de conversación.

También agradecieron el respaldo de sus seguidores, tanto de quienes crecieron escuchando sus canciones como de las nuevas generaciones.

Finalmente, anunciaron que en 2027 celebrarán los 45 años de Timbiriche, una historia que, según destacaron, continúa viva gracias al cariño del público.

Fuente.

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