Sacha Baron Cohen enfrenta nueva polémica por ‘Ali G’: La razón por la que más de 36 mil correos piden frenar su estreno

Las críticas retoman cuestionamientos que Ali G ya había recibido desde principios de los años 2000

El regreso de Sacha Baron Cohen como Ali G está provocando una fuerte controversia en Reino Unido. Tras el lanzamiento del tráiler de ‘Ali G: Who Iz I?’, una campaña comenzó a presionar a cadenas de cine para que no exhiban la película, al considerar que el personaje reproduce estereotipos racistas que ya generaban críticas desde hace más de dos décadas. NewsCord asegura haber recibido instrucciones para enviar más de 36 mil correos a exhibidores de distintas partes del mundo.

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¿Por qué buscan frenar el estreno de ‘Ali G: Who Iz I?’?

NewsCord, una plataforma de comparación de noticias y monitoreo de medios, lanzó el miércoles una campaña para pedir a los cines que rechacen la nueva película de Sacha Baron Cohen. El grupo acusa al comediante de utilizar la sátira como una “coartada para reforzar estereotipos racistas”.

Sacha Baron Cohen en ‘Ali G: Who Iz I?’ (imagen: Amazon MGM Studios)

Ali G apareció originalmente en 1998 dentro de ‘The 11 O’Clock Show’ de Channel 4. El personaje fue concebido como un hombre blanco poco inteligente que imitaba de forma exagerada la cultura hip-hop británica y jamaicana. La intención de Baron Cohen era burlarse de su ignorancia y de la apropiación cultural, pero esa explicación nunca eliminó las críticas.

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En el año 2000, el comediante británico Felix Dexter afirmó que Ali G “permite a las clases medias liberales reírse de la cultura callejera negra en un contexto en el que pueden mantener su sentido de corrección política”. La escritora Jeanette Winterson fue todavía más severa: “No sé cuál es la diferencia entre él y los Black and White Minstrels.”

Esos cuestionamientos han regresado ahora que el tráiler muestra nuevamente al personaje utilizando dreadlocks falsos, un gorro rastafari y recurriendo al estilo que lo volvió famoso.

Las críticas contra Ali G regresan 26 años después

La escritora y presentadora británica Afua Hirsch también cuestionó el regreso del personaje. En una publicación recordó cómo percibía a Ali G durante su juventud: “Solo sabía que se estaba burlando de nosotros.”

Para Hirsch, la representación resulta todavía más desfasada dentro del contexto actual. “Las personas negras ya no se visten así. Ni siquiera las personas blancas que imitan a las negras hablan así ya. Ya no se acepta sexualizar a las mujeres negras ni burlarse a la ligera de las mujeres de clase trabajadora”, escribió.

El nuevo conflicto llega cuando Baron Cohen recupera a uno de los personajes que impulsaron su carrera internacional antes del éxito de ‘Borat’, ‘Brüno’ y proyectos posteriores como ‘Who Is America?’. El actor ha defendido durante años el uso de personajes ofensivos como herramientas para exhibir prejuicios ajenos, mientras que sus detractores sostienen que el propio formato termina reproduciendo aquello que pretende satirizar.

¿Los cines ya comenzaron a retirar la película?

Por ahora, no. Variety aclaró que las versiones que aseguraban que Picturehouse Cinemas ya había decidido no proyectar ‘Ali G: Who Iz I?’ eran incorrectas.

NewsCord difundió un correo en el que Picturehouse señalaba: “Actualmente no tenemos planes de proyectar esta película en su estreno”. Sin embargo, Variety informó que se trataba de una respuesta estándar para películas que todavía no han sido programadas y que la cadena no ha tomado una decisión definitiva.

Sacha Baron Cohen en ‘Ali G: Who Iz I?’ (imagen: Amazon MGM Studios)

Phil Clapp, director de la U.K. Cinema Association, defendió la libertad de los exhibidores para decidir qué películas proyectar y sostuvo que las salas deben tomar esas decisiones en función del interés de sus audiencias, en lugar de asumir un papel de censura sobre los contenidos.

Baron Cohen, por su parte, ya había anticipado que el regreso de Ali G podía provocar rechazo. Al promocionar el tráiler, ironizó sobre el riesgo que enfrentan actualmente los comediantes cuando hacen bromas consideradas políticamente incorrectas y presentó la recuperación del personaje como una provocación deliberada.

La recepción, sin embargo, no ha sido completamente negativa. Variety señala que figuras como Kevin Durant y A$AP Rocky han mostrado entusiasmo por el regreso de Ali G, mientras la campaña para intentar impedir su llegada a los cines continúa sumando apoyos.

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