Sacha Baron Cohen cambia su discurso sobre Donald Trump y ahora dice que tiene ‘destellos de genialidad’

Durante años, Sacha Baron Cohen fue uno de los críticos más duros de Donald Trump dentro de Hollywood e incluso utilizó ‘Borat Subsequent Moviefilm’ como una intervención política antes de las elecciones estadounidenses de 2020. Seis años después, el comediante británico ha matizado considerablemente la manera en que habla del mandatario (algunos dirían que se ha retractado…), al reconocer que quienes lo consideraban simplemente incapaz cometieron un error al no comprender las razones de su éxito político.

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¿Qué dijo Sacha Baron Cohen ahora sobre Donald Trump?

Las declaraciones surgieron durante una grabación en vivo de ‘Happy Sad Confused’, mientras Baron Cohen promociona ‘Ali G: Who Iz I?’. El actor recordó la entrevista que Ali G realizó a Trump en 2003, cuando todavía era conocido principalmente como empresario inmobiliario, y contó que el futuro presidente hizo esperar aproximadamente 40 minutos al equipo en Trump Tower.

Sacha Baron Cohen interpretando a Ali G en su entrevista con Donald Trump en 2003 (Captura de pantalla YouTube/Smarty Max)

Al analizar aquel encuentro desde la perspectiva actual, Baron Cohen reconoció que él y otros críticos subestimaron a Trump: “Nos resultó demasiado fácil descartarlo como a un necio. Por lo demás, hay en él destellos de genialidad.” Para el comediante, esas cualidades ayudan a explicar su capacidad para regresar a la Casa Blanca y mantener una enorme influencia sobre la política estadounidense, aunque evitó valorar positiva o negativamente las transformaciones impulsadas durante su segundo mandato.

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En el podcast ‘Pivot’, también describió a Trump como “divertido” y sostuvo que existe “una gran dosis de comedia en su forma de hablar”. Según Baron Cohen, buena parte de ese humor es intencional y la derecha ha aprendido a utilizar la comedia y el sarcasmo como herramientas para responder a sus detractores.

De ‘Borat 2’ a reconocer que Trump fue subestimado

El contraste con su postura de 2020 es considerable. ‘Borat Subsequent Moviefilm’ se estrenó pocos días antes de las elecciones presidenciales y Baron Cohen reconoció abiertamente que uno de sus objetivos era influir en los votantes contra Trump. Durante aquella etapa advirtió que un segundo mandato podía dejar a Estados Unidos convertido en una democracia únicamente de nombre.

También llegó a describir a Trump como “un racista declarado, un fascista declarado” y posteriormente explicó que el equipo de ‘Borat 2’ sabía desde el principio que la película funcionaría como una protesta contra su permanencia en la presidencia.

Sus nuevas palabras, puede uno pensar, no representan una retractación de aquellas acusaciones ni una declaración de apoyo político a Trump, pero que Baron Cohen está reconsiderando la idea de que podía descartarse al político como alguien incompetente o incapaz de entender cómo conectar con millones de votantes, da qué pensar.

¿Tiene Israel alguna relación con este cambio?

Existe otro elemento de la trayectoria de Baron Cohen que puede provocar especulaciones sobre su nueva valoración de Trump: su histórica cercanía con Israel. El actor creció dentro de una familia judía, participó durante su juventud en el movimiento sionista laborista Habonim Dror y ha sido particularmente activo denunciando el antisemitismo.

Sacha Baron Cohen en ‘Ali G: Who Iz I?’ (imagen: Amazon MGM Studios)

Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 también participó en iniciativas relacionadas con los rehenes israelíes y criticó a plataformas como TikTok por la difusión de contenido presuntamente antisemita. Trump, por su parte, mantiene una estrecha relación política con Israel y recientemente volvió a respaldar públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu.

No existe hasta ahora una declaración pública de Baron Cohen que vincule su reconocimiento de las capacidades de Trump con su política hacia Israel, aunque no parece descabellado imaginarlo. Por ahora, sus declaraciones apuntan específicamente a que, después de años de enfrentarlo mediante la sátira, considera que reducir a Trump a una figura ridícula impidió a muchos de sus adversarios comprender correctamente su atractivo político.

Con información de Variety.

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