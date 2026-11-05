Russell Brand es declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales tras un juicio en Londres

El actor y comediante británico Russell Brand, conocido por sus participaciones en películas como ‘Forgetting Sarah Marshall’ y ‘Get Him to the Greek’, fue declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales después de un juicio de cuatro semanas en Londres. El intérprete, quien también alcanzó notoriedad internacional por su matrimonio con la cantante Katy Perry, enfrentaba siete cargos relacionados con hechos ocurridos entre 1999 y 2009. Tras conocerse el veredicto, las autoridades ordenaron mantenerlo bajo custodia mientras espera su sentencia.

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¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el jurado del Tribunal de la Corona de Southwark declaró culpable a Russell Brand de cuatro de los siete cargos que enfrentaba: uno por violación y tres por agresión sexual. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de tentativa de agresión indecente.

Russell Brand (Getty Images)

La condena por violación corresponde a un incidente ocurrido en 2009, cuando una mujer que había conocido al comediante durante una presentación en el Hammersmith Apollo acudió a su domicilio. Según su testimonio, después de mantener relaciones sexuales consensuadas, Brand la agredió sexualmente pese a que ella le pidió que se detuviera.

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Los otros tres delitos ocurrieron entre 2004 y 2009 e involucraron a mujeres que denunciaron tocamientos y comportamientos sexuales no consentidos en distintos espacios, incluidos un bar de Soho y las instalaciones de Capital Radio.

El juez Bennathan negó la libertad bajo fianza al actor por considerarlo un riesgo de fuga. Su sentencia está programada para el lunes 9 de noviembre.

Russell Brand negó las acusaciones durante el juicio

Durante el proceso judicial, Brand rechazó las acusaciones y aseguró que comprendía la importancia del consentimiento. En una de sus declaraciones ante el tribunal afirmó:

“Sé lo que significa «no». … El consentimiento es fundamental, esencial y necesario; y, en muchos sentidos, más importante que el sexo mismo.”

Su abogado, Ian Winter, cuestionó la investigación periodística de Channel 4 y The Sunday Times que dio a conocer las primeras denuncias en 2023. La defensa sostuvo que los medios habían influido en las denunciantes y perjudicado las posibilidades de un juicio justo.

Por su parte, la fiscal Riel Karmy-Jones describió al comediante como un depredador sexual que ignoraba la falta de consentimiento de las mujeres. La esposa del actor, Laura Brand, lo acompañó durante el juicio y lo describió como un padre cariñoso. Según el reporte, contuvo las lágrimas cuando se anunciaron los veredictos.

De estrella de Hollywood a enfrentar una condena por violación

Russell Brand (imagen: Rtve.es/AGENCIAS)

Antes de sus problemas judiciales, Russell Brand había construido una exitosa carrera como comediante, presentador y actor. Alcanzó popularidad internacional interpretando al extravagante músico Aldous Snow en ‘Forgetting Sarah Marshall’ (2008) y ‘Get Him to the Greek’ (2010).

También protagonizó ‘Arthur’ (2011), participó en el musical ‘Rock of Ages’ (2012) y prestó su voz al doctor Nefario en la franquicia ‘Mi Villano Favorito’. Su vida sentimental recibió considerable atención mediática durante su matrimonio con Katy Perry, celebrado en 2010 y terminado en divorcio en 2012.

En años posteriores, Brand se alejó progresivamente de Hollywood y concentró su actividad en contenidos digitales sobre política, espiritualidad y religión. Aunque el juicio concluyó con cuatro veredictos de culpabilidad, sus problemas legales podrían continuar. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que el actor permanece bajo investigación por otras denuncias de violación.

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