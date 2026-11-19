Robert Pattinson habría obtenido una millonaria remuneración por participar en las audiciones de 'James Bond', franquicia que protagonizará tras la salida de Daniel Craig.

El actor británico Robert Pattinson se prepara para interpretar a James Bond en la próxima película de Amazon MGM Studios, dirigida por Denis Villeneuve. Su elección, anunciada el pasado lunes, estuvo precedida por un exhaustivo proceso de selección en el que participaron varios intérpretes. Ahora, nuevos reportes despiertan el interés por las condiciones económicas de su participación y las decisiones que influyeron en su contratación.

¿A Robert Pattinson le pagaron 1 millón de dólares?

El nombramiento de Pattinson como el séptimo actor oficial en interpretar al agente 007 representa una nueva etapa para la franquicia cinematográfica. El protagonista de ‘Batman’ asumirá el personaje después de Daniel Craig, quien en 2021 se despidió de la saga con ‘Sin tiempo para morir’. Ahora mismo la atención se vuelca sobre las negociaciones que acompañaron su incorporación a una de las producciones más importantes de Amazon MGM Studios.

De acuerdo con la información difundida por The Mirror, Pattinson habría recibido un millón de dólares únicamente por audicionar para el papel de James Bond. De confirmarse, representaría una remuneración extraordinaria por participar en un proceso de selección; sin embargo, Amazon MGM Studios no ha reconocido que efectuara dicho pago.

Robert Pattinson como el nuevo James Bond (Foto: Amazon MGM)

Los reportes también señalan que el actor podría obtener entre 76 y 98 millones de dólares, por su participación en la franquicia. El periodista Matthew Belloni, de Puck, informó anteriormente que Pattinson habría negociado condiciones diferentes a las ofrecidas a otros aspirantes. Según su reporte, el actor consiguió un acuerdo que contempla tres películas, frente a los cuatro largometrajes que se solicitaban a otros candidatos. También habría recibido una oferta económica superior, aunque Belloni no especificó el salario pactado.

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La contratación representa un nuevo paso en la trayectoria de Pattinson, quien alcanzó popularidad internacional con ‘Crepúsculo’ y posteriormente participó en producciones independientes como ‘Good Time’ y ‘El faro’. En 2022 protagonizó ‘Batman’, dirigida por Matt Reeves, demostrando su resolución por reinterpretar personajes conocidos.

Robert Pattinson, el favorito de Jeff Bezos

La participación de Jeff Bezos, fundador de Amazon, fue uno de los aspectos más comentados del proceso de selección. Durante su intervención en la conferencia Silicon Valley & The World, este marte, el empresario reconoció que estuvo muy implicado en la elección del actor.”Estuve muy involucrado”, declaró Bezos, quien recordó que la decisión definitiva se tomó el viernes 13 de noviembre, apenas tres días antes de que Amazon MGM confirmara la contratación.

Robert Pattinson (Foto: Getty)

“Realizamos pruebas de cámara tradicionales con esos cinco finalistas. Fue interesante, vestuario completo, escenarios reales, otros actores trabajando con ellos y tres escenas diferentes para cada uno”, explicó Bezos. Los responsables dedicaron varias horas a examinar las grabaciones y discutir las interpretaciones. Denis Villeneuve, quien dirigirá la película, también participó en la evaluación que concluyó con la elección de Pattinson.

Sin embargo, Bezos admitió que la popularidad del actor inicialmente generó dudas. “Al principio teníamos ciertos prejuicios contra él, simplemente porque ya es muy famoso. Pensábamos que quizá deberíamos elegir a alguien menos conocido”, comentó. Las pruebas modificaron esa percepción y convencieron al equipo de que Pattinson podía asumir el personaje. “Pero en las pruebas de cámara era tan claro que él es James Bond”.

¿A quiénes derrotó Robert Pattinson por el papel de James Bond?

Diversos reportes señalaron a Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden como los principales competidores de Pattinson. Variety y Deadline habían informado sobre algunos de estos candidatos antes del anuncio oficial, aunque Amazon MGM no ha publicado una lista definitiva de los participantes.

La próxima película será la vigésima sexta entrega oficial de James Bond y contará con un guion de Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’. Amy Pascal y David Heyman producirán el largometraje. Respecto al estreno, Amazon MGM Studios todavía no ha anunciado una fecha oficial.

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