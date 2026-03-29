Rob Schneider exige reestablecer el servicio militar obligatorio en Estados Unidos ante la guerra con Irán: ‘Debemos volver a ser una sola nación bajo Dios’

La estrella de cine Rob Schneider pidió que Estados Unidos reactive el servicio militar obligatorio para jóvenes de 18 años, bajo el argumento de que el país necesita disciplina y una reserva humana más amplia ante el conflicto con Irán. Washington todavía mantiene tropas desplegadas y evalúa nuevos pasos militares en esta guerra que ya lleva varias semanas y ha dejado muertos y heridos entre personal estadounidense.

El gobierno estadounidense insiste en que mantiene opciones sobre la mesa, aunque no ha anunciado un reclutamiento forzoso como parte del plan actual. Al mismo tiempo, la guerra movió piezas militares en la región e incrementó el nerviosismo político dentro y fuera de Hollywood, donde hasta figuras como Sydney Sweeney hablaron del tema al revelar que su hermano se encuentra desplegado en servicio activo.

La guerra entre Irán y Estados Unidos

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ya superó el mes y sigue ensanchando su radio de daño. Reuters reportó esta semana que el Pentágono contempla planes para posibles operaciones terrestres de varias semanas. Al mismo tiempo, Marco Rubio, Secretario de estado en Estados Unidos, dijo que la guerra podría durar semanas y no meses, y defendió que los objetivos militares podrían alcanzarse sin una invasión a gran escala.

Rob Schneider y su exesposa, Patricia Azarcoya

Associated Press informó que un ataque iraní contra la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudita, dejó al menos 15 soldados estadounidenses heridos y elevó a más de 300 la cifra de militares lesionados en esta guerra. AP también señaló que 13 miembros del servicio han muerto, mientras Washington sigue enviando personal y equipo a la zona.

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Entre esos movimientos figura la llegada del USS Tripoli y miles de marines al área, así como refuerzos adicionales desde Estados Unidos. Reuters añadió que Washington desplegó lanchas no tripuladas de vigilancia y ataque en sus operaciones contra Irán.

Rob Schneider pide que vuelva el servicio militar obligatorio

Schneider publicó en X que Estados Unidos debe “recomprometerse” con la idea de una nación “bajo Dios, indivisible” y restaurar el reclutamiento obligatorio. Su propuesta consiste en que cada ciudadano cumpla dos años de servicio a los 18, ya sea en tareas militares o en labores de voluntariado dentro o fuera del país. También sostuvo que el esquema debería incluir a hombres y mujeres.

De acuerdo con el actor, un programa así serviría para unir a jóvenes de distintos orígenes, mantener un ejército listo para conflictos externos y ofrecer apoyo en crisis domésticas como desastres naturales. También lanzó una crítica a las universidades, al sugerir que el servicio enseñaría mejor el valor del país y de sus libertades.

“A diferencia de las universidades de hoy, nuestros jóvenes aprenderán lo verdaderamente grande que es su país y lo únicas e increíbles que son las libertades que esta nación les otorga. El servicio es un recordatorio solemne de los hombres y mujeres que vinieron antes que ellos y que pagaron la máxima muestra de devoción.”

Rob Schneider en Animal (2001)

Schneider fue más lejos al proponer que las familias de los políticos formen parte del mismo sistema, porque eso volvería menos ligera la decisión de enviar tropas a guerras lejanas. Hoy, sin embargo, el panorama legal está muy lejos de esa escena, ya que el servicio obligatorio no se aplica en Estados Unidos desde 1972. Cualquier intento de reactivarlo requeriría una ley del Congreso.

Rob se divorció de su esposa mexicana

Patricia Schneider presentó la demanda de divorcio en diciembre de 2025, según documentos citados por People, lo cual dio por terminado un matrimonio de 15 años. La solicitud se registró en el condado de Maricopa, Arizona, y describe la relación como irreparable.

La pareja, casada desde enero de 2010, tiene dos hijas en común. Schneider también es padre de la cantante Elle King, fruto de una relación anterior. La separación se hizo polémica porque ambos habían compartido mensajes afectuosos en público hasta tiempos relativamente recientes, lo que volvió más abrupta la noticia para quienes seguían su vida familiar fuera de pantalla.

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