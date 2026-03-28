‘Harry Potter’: Policía de Reino Unido contacta a producción de la serie por amenazas contra el actor de Snape

La policía de Hertfordshire, en Reino Unido, está al tanto de las amenazas contra Paapa Essiedu

Las amenazas dirigidas contra el actor Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape en la nueva adaptación televisiva de ‘Harry Potter‘, ya han llamado la atención de autoridades en Reino Unido. De acuerdo con información difundida por TMZ, la policía local ha tenido contacto con la producción tras los mensajes violentos que el intérprete ha recibido desde que se anunció su participación en la serie desarrollada por HBO.

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El proyecto, basado en los libros de J. K. Rowling, contempla una adaptación extendida de la historia a lo largo de varias temporadas, con un elenco renovado que incluye a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Paapa Essiedu como Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

¿Qué se sabe sobre la intervención de la policía?

Según TMZ, la Hertfordshire Constabulary, autoridad policial en la zona donde se realiza el rodaje, indicó que no se ha presentado una denuncia formal, pero confirmó que tiene conocimiento de las amenazas dirigidas contra Essiedu. De acuerdo con el reporte, los agentes han estado en comunicación con Warner Bros. UK Studio respecto a la situación.

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Las amenazas se producen después de que el actor fuera anunciado como el nuevo Severus Snape, personaje que fue interpretado por Alan Rickman en la saga cinematográfica estrenada entre 2001 y 2011.

Las amenazas tras el anuncio del casting

En entrevistas previas, Essiedu ha hablado abiertamente sobre el impacto de los mensajes que ha recibido. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’,’” declaró al referirse a comentarios que surgieron en redes sociales tras confirmarse su participación en la serie.

El actor también describió el tipo de mensajes que ha encontrado en plataformas digitales. “La realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a matar’. Así que, aunque estoy bastante seguro de que no me van a asesinar… ¡Eso podría quedar mal con el tiempo! Pero sí, aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo.”

Aunque señaló que confía en que no ocurrirá ningún incidente grave, reconoció que la situación tiene un efecto emocional. “Y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente.”

Paapa Essiedu (imagen: IMDb)

Seguridad reforzada en el rodaje

El reporte también señala que la producción ha tomado medidas adicionales de seguridad durante el rodaje, tras conocerse los mensajes dirigidos al actor. El proyecto representa un compromiso a largo plazo para parte del elenco, ya que la serie planea desarrollar cada uno de los siete libros en temporadas independientes.

La nueva versión de ‘Harry Potter‘ busca construir una adaptación televisiva más extensa del universo creado por Rowling, con una producción prevista para varios años. Mientras avanza el proceso de filmación, el caso de Essiedu refleja la presión que puede surgir cuando se reinterpretan personajes ampliamente reconocidos dentro de una franquicia con una base de seguidores global.

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