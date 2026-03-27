Andrew Garfield admite que ver ‘Harry Potter’ le parece ‘controvertido’ porque beneficia a J.K. Rowling

El actor cree que es un tema polémico por el contexto que rodea a la escritora, "aquella que no debe ser nombrada”

El actor Andrew Garfield, conocido por su papel de Spider-Man y sus colaboraciones con directores de prestigio como Martin Scorsese, reveló que vio por primera vez las películas de ‘Harry Potter’ recientemente, pero reconoció que hacerlo le generó conflicto por el contexto político y cultural que rodea a la autora de la saga, J.K. Rowling. Sus declaraciones llegan además en un momento en que la franquicia vuelve al centro de la conversación pública tras el lanzamiento del primer tráiler de la serie de HBO.

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Aunque Garfield elogió el trabajo de Daniel Radcliffe y el impacto de las películas, también señaló que consumir ese contenido puede resultar “controvertido” por el debate que rodea a Rowling y sus posturas en temas de identidad de género, especialmente de mujeres trans. Sus palabras se suman a una discusión que lleva varios años involucrando a miembros del elenco original de la saga y que ha mantenido el nombre de la autora en el centro de la polémica cultural.

Andrew Garfield en ‘After the Hunt’ (imagen: Amazon MGM Studios)

¿Por qué Andrew Garfield considera “controvertido” ver ‘Harry Potter’?

El comentario surgió durante una entrevista en el programa My Life In Movies de Hits Radio, en la que habló sobre las cintas mientras promociona su nueva película ‘The Magic Faraway Tree’. Garfield explicó que no había visto la saga cinematográfica hasta hace poco, pese a su popularidad global. El actor elogió el trabajo del elenco principal, pero también reconoció que el contexto actual hace que acercarse a la saga implique cierta incomodidad.

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“No había visto las películas de Harry Potter hasta hace poco… y él [Daniel Radcliffe] es realmente bueno en esas películas de Harry Potter. Esas películas de Harry Potter eran realmente buenas.”

En otro momento, el actor señaló que el consumo de la franquicia puede interpretarse como una forma indirecta de apoyar económicamente a Rowling:

“Sé que es un tema controvertido. Y no deberíamos estar, ya sabes, poniendo dinero en el bolsillo de una legislación inhumana ahora mismo a través de aquella que no debe ser nombrada. Pero el alma y el espíritu de gran parte de la esencia de los temas de esas películas, y los niños son muy buenos.”

Garfield no mencionó directamente a Rowling por nombre en ese fragmento, en cambio se refirió a ella como se hablaba de Voldemort en la saga (“el que no debe ser nombrado”), pero sí fue directo al hablar de la controversia pública en torno a las intervenciones de la escritora en debates legales relacionados con la definición de “mujer” en la legislación británica.

El regreso de ‘Harry Potter’ en medio de un contexto de debate público

El lanzamiento del primer avance de la serie de HBO ha vuelto a poner el foco en la relevancia cultural de la obra de Rowling y en el peso que sigue teniendo dentro de la industria del entretenimiento. La producción está planteada como una adaptación más extensa de los libros, con una temporada dedicada a cada novela.

Rowling reaccionó al material promocional con un breve mensaje en X, donde afirmó: “Va a ser increíble”.

La autora también expresó su apoyo a decisiones recientes del Comité Olímpico Internacional relacionadas con la participación de atletas en competencias femeninas, lo que volvió a colocar sus opiniones en el centro del debate público.

El contexto explica por qué las declaraciones de Garfield tuvieron eco inmediato. La franquicia no solo representa una de las propiedades intelectuales más exitosas de las últimas décadas, sino también un caso donde el impacto cultural de la obra se cruza con discusiones sociales más amplias.

El conflicto entre J.K. Rowling y parte del elenco original de ‘Harry Potter’

Las tensiones entre Rowling con algunos actores asociados con la saga se remontan, cuando menos, al 2020. Los protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint han expresado posturas públicas que contrastan con las declaraciones de la autora.

Emma Watson y J.K. Rowling (imagen: Getty)

Emma Watson, quien interpretó a Hermione en las películas, se convirtió en una de las voces más visibles dentro de ese debate tras manifestar su apoyo a las personas trans, para luego querer establecerse en un cómodo punto medio y ser acusada de hipócrita por la mismísima J.K. Rowling.

La escritora reveló públicamente que Watson le envió en privado una nota de disculpa mientras ella recibía amenazas. Según Rowling, ese gesto fue hipócrita. La autora sostuvo que Watson y Daniel Radcliffe se sienten con derecho a criticarla por su vínculo con ‘Harry Potter’, pero cuestionó el conocimiento de Watson sobre la vida real.

Rowling aseguró que decidió hablar porque la actriz declaró que la “adora”, algo que considera un cambio de discurso por conveniencia. La autora afirmó que, de no ser por esas declaraciones, no habría sido tan honesta.

Con información de Deadline.

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