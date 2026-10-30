¿Quién inspiró realmente a Rocky Balboa? Sylvester Stallone revela la verdad 50 años después

Se desmintió que el personaje surgiera de un combate de Muhammad Ali

A casi 50 años del estreno de ‘Rocky’, una de las películas deportivas más importantes de la historia del cine, Sylvester Stallone ha decidido aclarar uno de los rumores más conocidos sobre el origen de su personaje. Durante décadas, se ha repetido que Rocky Balboa estuvo inspirado en un famoso combate de boxeo protagonizado por Muhammad Ali, pero el actor y guionista asegura que la verdadera historia es diferente.

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En sus memorias, The Steps, Stallone explica quién fue el deportista que utilizó como modelo para crear al boxeador de Filadelfia y comparte algunos detalles de su propia vida que terminaron apareciendo en la película.

¿Quién fue la verdadera inspiración de Rocky Balboa?

Durante años, una de las versiones más difundidas sobre la creación de Rocky Balboa ha sido que Stallone encontró inspiración en el enfrentamiento entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, celebrado en 1975. Sin embargo, el actor asegura que esa historia no corresponde con el verdadero origen del personaje.

Sylvester Stallone en ‘Rocky’ (© 1976 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc)

“Mucha gente cree que la inspiración para el personaje de Rocky provino del combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. En realidad, eso no es cierto”, escribió Stallone en sus memorias, según recoge Entertainment Weekly. En realidad, el modelo que tenía en mente era Rocky Marciano, campeón mundial de peso pesado que compitió durante las décadas de 1940 y 1950.

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“La verdadera inspiración provino de un auténtico campeón de los pesos pesados ​​llamado Rocky Marciano, quien peleó a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, cuando yo era niño. Marciano tenía exactamente mi misma estatura”.

Marciano era hijo de inmigrantes italianos, creció en una ciudad industrial y comenzó su carrera en el boxeo relativamente tarde, cuando ya tenía más de 20 años. A pesar de ello, consiguió convertirse en campeón mundial y se retiró invicto, con un récord profesional de 49 victorias.

Para Stallone, aquellas características encajaban perfectamente con el personaje que estaba desarrollando. Además, el nombre del boxeador terminó siendo otro elemento decisivo.

“Era el prototipo perfecto para el personaje que estaba creando. Además, el nombre «Rocky» lo tenía justo delante. Era perfecto”.

La escena de los huevos crudos también tiene una historia real

Las memorias de Stallone también revelan el origen de una de las secuencias más recordadas de ‘Rocky’: aquella en la que el protagonista bebe huevos crudos como parte de su entrenamiento. El actor explicó que, antes de alcanzar la fama, atravesaba dificultades económicas y dependía del seguro de desempleo para sobrevivir. Durante aquella etapa compraba alimentos baratos en una tienda llamada Merit Farms, principalmente huevos y queso cottage.

“Compraba una docena de huevos cada pocos días por setenta y cinco centavos, y un envase de queso cottage que costaba, tal vez, cincuenta centavos”.

Stallone guardaba esos alimentos en el alféizar de su ventana y cada mañana consumía unas cucharadas de queso junto con tres o cuatro huevos crudos. Según explicó, esa era prácticamente toda su alimentación diaria. Aunque reconoce que no recomendaria aquella dieta, decidió incorporar el hábito a la película porque reflejaba las condiciones económicas y la manera de enfrentar la vida de Rocky Balboa.

¿Cómo cambió ‘Rocky’ la carrera de Sylvester Stallone?

Estrenada en 1976 y dirigida por John G. Avildsen, ‘Rocky’ sigue a un boxeador italoestadounidense de Filadelfia que recibe una oportunidad inesperada para enfrentarse al campeón mundial Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers.

Sylvester Stallone en ‘Rocky III’ (1982) (imagen: IMDb)

Aunque el protagonista no consigue ganar el combate, su historia de perseverancia convirtió a la película en un fenómeno cinematográfico. La producción obtuvo diez nominaciones al Óscar y ganó tres premios, incluidos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje.

El éxito transformó la carrera de Stallone, quien había insistido en protagonizar el guion que escribió cuando todavía era un actor prácticamente desconocido. Posteriormente retomó el personaje en distintas entregas de la franquicia, incluidas las películas de ‘Creed’.

Ahora, cinco décadas después, sus memorias permiten conocer mejor las experiencias personales y las figuras deportivas que contriuyeron a la creación de uno de los personajes más reconocibles del cine estadounidense.

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