Quién era Luis de la Rosa, animador mexicano de ‘Spider-Verse’ y ‘Animaniacs’ que falleció en Francia por un accidente

El artista se encontraba en el país europeo para asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy

Luis de la Rosa, animador mexicano originario de Hermosillo, Sonora, falleció a los 34 años en Francia tras ser arrollado por un tren del sistema Léman Express. El artista se encontraba en el país europeo para asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde buscaba presentar su proyecto independiente ‘Ash Raider World’.

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Aunque su nombre no era ampliamente conocido por el público general, su trabajo formó parte de algunas de las producciones animadas más vistas de los últimos años, entre ellas ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, ‘Space Jam: A New Legacy’ y ‘Animaniacs’.

¿Quién era Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa nació en Hermosillo, Sonora, y desde joven mostró interés por la animación. Antes de dedicarse por completo a esa industria, estudió Arquitectura, carrera que decidió dejar para seguir un camino profesional ligado al dibujo, el movimiento y la narrativa visual. Su formación combinó el aprendizaje autodidacta con estudios especializados en Canadá, donde se graduó con honores de la Vancouver Film School en 2015.

Luis de la Rosa (imagen: Instagram)

En una entrevista concedida a Proyecto Puente, De la Rosa recordó que su relación con la animación no comenzó únicamente dentro de las aulas, sino como una práctica constante durante sus tiempos libres (vía Infobae): “Yo estudié aquí en Vancouver, Canadá. Tomé un diplomado que era por un año. Pero si te soy sincero, yo siempre he sido muy autodidacta cuando se trata de animación”.

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El artista también explicó cómo esa búsqueda personal se fue convirtiendo en una vocación profesional: “Cuando estaba estudiando arquitectura, en mi tiempo libre yo se lo dedicaba a hacer mis animaciones personales y siempre fue un descubrimiento”. Sobre su decisión de viajar a Canadá, señaló: “Mi principal interés era encontrar gente profesional que trabajara de esto y me dijera lo que estaba haciendo mal”.

Su trabajo en ‘Spider-Verse’, ‘Animaniacs’ y otros proyectos internacionales

A lo largo de más de una década de carrera, Luis de la Rosa trabajó como animador 2D senior y colaboró con más de 14 estudios internacionales. Entre las compañías vinculadas a su trayectoria se encuentran Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon.

Su nombre aparece asociado a películas animadas de gran alcance, como ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, ‘Space Jam: A New Legacy’ y ‘My Little Pony: The Movie’. También participó en series como ‘Animaniacs’, ‘Carmen Sandiego’, ‘Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series’ y ‘Pig Goat Banana Cricket’.

Además de su trabajo para grandes estudios, De la Rosa desarrollaba proyectos propios. El más reciente era ‘Ash Raider World’, una serie original que buscaba presentar y comercializar durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, considerado uno de los encuentros más importantes para la industria de la animación.

El accidente en Francia y su último mensaje

Luis de la Rosa falleció el 24 de junio de 2026 en Francia. De acuerdo con reportes de medios franceses, el accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cerca de la avenida Aristide Briand, cuando el animador fue arrollado por un tren del sistema Léman Express.

Los primeros reportes indican que De la Rosa se encontraba en una zona restringida al público. Según esa información, el maquinista activó señales de advertencia, pero no fue posible evitar el impacto. Tras el accidente, bomberos y personal médico acudieron al lugar, aunque el artista fue declarado muerto en el sitio. Las autoridades francesas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Luis de la Rosa (imagen: Instagram)

Después de confirmarse su muerte, seguidores, colegas y personas cercanas a la animación compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Una de las publicaciones que volvió a circular fue una reflexión que el propio artista compartió antes de iniciar 2026: “Otro año, otra lección: Encuéntrate en las cosas que amas. Presta atención a lo que ves que otros no ven. La fe no es racional; las decisiones más importantes son instintivas. Asegúrate de que tus intenciones estén impulsadas por el amor. El camino solo se abre cuando caminas a través de él”.

La trayectoria de Luis de la Rosa deja registro del camino de un artista mexicano que pasó del aprendizaje autodidacta a colaborar en producciones internacionales de alto impacto, mientras impulsaba una obra propia dentro de la animación.

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