Premios Ariel: ‘En el camino’, ‘Aún es de noche en Caracas’ y ‘Vainilla’, entre las nominadas en la edición 2026

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció las nominaciones de la edición 68 del Premio Ariel, reconocimiento creado para distinguir el trabajo de realizadores, intérpretes, técnicos y demás profesionales del cine mexicano. La ceremonia de este año reconocerá a las películas nacionales exhibidas durante 2025, de acuerdo con la convocatoria oficial de la AMACC.

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La selección incluye largometrajes de ficción, documentales, animación, cortometrajes y película iberoamericana, además de categorías técnicas y de actuación. Entre las producciones con mayor presencia se encuentran ‘En el camino’, de David Pablos; ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’, de Ernesto Martínez Bucio; ‘Aún es de noche en Caracas’, de Marité Ugás y Mariana Rondón; ‘O último azul’, de Gabriel Mascaro; y ‘Vainilla’, de Mayra Hermosillo.

‘En el camino’, de David Pablos (Imagen: Animal de Luz)

¿Qué películas lideran las nominaciones al Ariel 2026?

‘En el camino’ encabeza la lista con 13 nominaciones, incluidas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Guion Original y varias categorías técnicas. La película dirigida por David Pablos se perfila como una de las principales contendientes de esta edición.

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También destacan ‘Aún es de noche en Caracas’, con 9 nominaciones, y ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’, con 8 menciones. Esta última compite en categorías como Mejor Película, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección y Mejor Guion Original.

La ceremonia reconocerá a distintas generaciones del cine mexicano

La edición 68 del Ariel combina nombres consolidados con nuevas presencias en la industria. En actuación aparecen intérpretes como Ángela Molina, Mónica del Carmen, Arcelia Ramírez, Roberto Sosa, Mauricio Isaac y Teresita Sánchez, junto con talentos nominados en Mejor Revelación Actoral.

Además de las categorías competitivas, este año el Ariel de Oro será entregado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa, dos figuras con trayectorias clave dentro del cine nacional. La ceremonia se llevará a cabo el 3 de octubre de 2026.

Lista completa de nominados al Premio Ariel 2026

Mejor Película

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘En el camino’

‘La libertad de Fierro’

‘O último azul’

‘Vainilla’

Mejor Ópera Prima

‘Cocodrilos’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘Juana’

‘La reserva’

‘Vainilla’

Mejor Largometraje Documental

‘Brigada 2045’

‘Gaza, la franja del exterminio’

‘La libertad de Fierro’

‘Llamarse Olimpia’

‘Vidas en la orilla’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’ (Imagen: IMDb)

Mejor Largometraje de Animación

‘La gran historia de la filosofía occidental’

‘Soy Frankelda’

Mejor Dirección

David Pablos – ‘En el camino’

– Ernesto Martínez Bucio – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

– Gabriel Mascaro – ‘O último azul’

– Lucía Gajá – ‘Vidas en la orilla’

– Pablo Pérez Lombardini – ‘La reserva’

Mejor Actriz

Ángela Molina – ‘Cosmos’

– Diana Sedano – ‘Juana’

– Emma Dib – ‘La eterna adolescente’

– Mónica del Carmen – ‘Las mutaciones’

– Natalia Reyes – ‘Aún es de noche en Caracas’

Natalia Reyes en ‘Aún es de noche en Caracas’ (imagen: IMDb)

Mejor Actor

Andrés Catzín – ‘Cosmos’

– Ernesto Rocha – ‘Adiós, amor’

– Hoze Meléndez – ‘Cocodrilos’

– Mauricio Isaac – ‘Café Chairel’

– Osvaldo Sánchez – ‘En el camino’

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

– Héctor Kotsifakis – ‘Pérdida total’

– Manuel Cruz Vivas – ‘Cocodrilos’

– Mariano López Sosa – ‘En el camino’

– Roberto Sosa – ‘Las locuras’

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez – ‘Cocodrilos’

– Margarita Sanz – ‘Juana’

– Ángeles Cruz – ‘Las locuras’

– Ruth Ramos – ‘La eterna adolescente’

– Teresita Sánchez – ‘Cocodrilos‘

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila – ‘Vainilla’

– Carolina Guzmán – ‘La reserva’

– Donovan Said – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

– Laura Uribe Rojas – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

– Víctor Miguel Prieto Simental – ‘En el camino’

Carolina Guzmán en ‘La Reserva’ (imagen: Pikila Cine)

Mejor Guion Original

‘En el camino’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘O último azul’

‘Cosmos’

‘La reserva’

Mejor Guion Adaptado

‘Los dos hemisferios de Lucca’

‘Mujeres del alba’

‘La sombra del catire’

‘Las mutaciones’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Fotografía

‘Cosmos’ – Germinal Roaux , Inti Briones

– , ‘O último azul’ – Guillermo Garza

– ‘En el camino’ – Ximena Amann

– ‘Aún es de noche en Caracas’ – Juan Pablo Ramírez

– ‘La reserva’ – Moritz Tessendorf

Mejor Sonido

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘O último azul’

‘Brigada 2045’

‘Cosmos’

Mejor Música Original

‘En el camino’ – Andrea Balency-Bearn

– ‘Juana’ – María Giménez Cacho Goded

– ‘O último azul’ – Memo Guerra

– ‘Brigada 2045’ – Yolihuani Curiel Balzareti

– ‘La reserva’ – YOM

–

Mejor Vestuario

‘Aún es de noche en Caracas’

‘En el camino’

‘Cosmos’

‘Vainilla’

‘Autos, mota y rocanrol’

Póster de ‘Vainilla’ (imagen: IMDb)

Mejores Efectos Visuales

‘Un cuento de pescadores’ – Amet Ramos

– ‘Autos, mota y rocanrol’ – Gastón Álvarez

– ‘En el camino’ – Jorge Palma Bermúdez

– ‘Soy Frankelda’ – María José Straffon

– ‘Aún es de noche en Caracas’ – Paula Siqueira, Raúl Luna

Mejores Efectos Especiales

‘Contraataque’

‘Un cuento de pescadores’

‘Mujeres del alba’

‘Cocodrilos’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Maquillaje

‘En el camino’

‘Vainilla’

‘Un cuento de pescadores’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Diseño de Arte

‘En el camino’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Juana’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘Vainilla’

Mejor Edición

‘Vidas en la orilla’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘En el camino’

‘Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy’

‘O último azul’

‘Autos, Mota y Rocanrol’ (imagen: Pirexia Films)

Mejor Cortometraje Animado

‘Azulesepia’

‘Desdoblándome’

‘Te prometo violencia’

‘Teatro secreto’

‘Wing Shop’

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Azul’

‘Crónica menor’

‘Oc ni temiki (sigo soñando)’

‘Techiq’

‘Una torreta en llamas’

Mejor Cortometraje Documental

‘La mar’

‘Las voces del despeñadero’

‘Mácula’

‘Mujer de barro’

‘Toda la vida para siempre’

Mejor Película Iberoamericana

‘Belén’ – Argentina

– Argentina ‘La misteriosa mirada del flamenco’ – Chile

– Chile ‘Los domingos’ – España

– España ‘Manas’ – Brasil

– Brasil ‘Un poeta’ – Colombia

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