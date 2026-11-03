Pierce Brosnan quiere que Callum Turner se convierta en el siguiente James Bond: ‘Es muy fuerte’

Una de las encarnaciones de James Bond, Pierce Brosnan, compartió su opinión sobre los actores relacionados con el próximo 007 y dedicó unas palabras especiales a Callum Turner. El intérprete irlandés, quien protagonizó cuatro películas del agente secreto entre 1995 y 2002, habló sobre la búsqueda del nuevo actor y el futuro de la franquicia bajo la dirección de Denis Villeneuve.

¿Por qué Pierce Brosnan quiere a Callum Turner como el nuevo 007?

Para Brosnan, esta etapa tiene el atractivo de observar un proceso que alguna vez, hace ya muchos años, vivió de manera personal. Ahora sigue las noticias como espectador, como todos nosotros, con curiosidad por descubrir quién asumirá el personaje. Durante su nueva entrevista con Vanity Fair, dejó claro que aprecia el trabajo de los intérpretes mencionados como posibles sucesores de Daniel Craig.

Su comentario sobre Turner fue muy cálido: “Callum Turner es alguien con quien he trabajado, y es muy fuerte”. Ambos compartieron créditos en La amante de mi padre, estrenada en 2017; el antecedente lo hace hablar de un colega al que conoce por experiencia. Al preguntarle qué le diría al próximo Bond, ofreció buenos deseos: “Quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor en la vida, fuerza y valentía”. También admitió que espera con entusiasmo el anuncio y la celebración del siguiente capítulo de la saga. Sobre su plena confianza en Villeneuve, Brosnan declaró:

Foto: IMDb

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“Creo que nos vamos a quedar impresionados. De verdad lo creo. [Villeneuve] es un director que rompe con lo convencional. Su trabajo es visionario, y su sutileza e imaginación en el manejo de la cámara y la manera de contar historias son profundamente viscerales y sensoriales. Va a ser increíble. Va a ser verdaderamente magnífico”.

Lo que ha dicho Callum Turner sobre el tema

Turner ha respondido a las preguntas sobre Bond con mucha más reserva, como cuando en febrero, durante la promoción de Rosebush Pruning en el Festival de Berlín, un periodista le preguntó por los rumores. El actor señaló que era demasiado pronto para abordar el asunto y declinó hacer comentarios sobre su posible participación.

La situación tuvo un momento de humor cuando su compañero Tracy Letts intervino para bromear con que él sería el próximo agente secreto. Turner siguió el juego y respondió que pensaba que no iba a decir nada. El intercambio provocó risas, pero no pasó de ahí. En junio, Turner habló para The Hollywood Reporter sobre un efecto curioso de esos rumores, pues hasta amigos con quienes no hablaba hacía años le escribían para preguntarle por el personaje.

Su postura continuó en agosto, cuando Esquire volvió a plantearle el tema. “No sé nada, así que no puedo comentar. No hay nada que pueda comentar”, respondió. Tampoco quiso precisar si aceptaría el papel.

Los supuestos finalistas de la competencia por James Bond

Foto: IMDb

Medios como Deadline ya colocaron a Turner y Jack Lowden entre los principales candidatos. El 23 de ese mes, Variety informó que las pruebas finales estaban próximas y advirtió que todavía había incertidumbre sobre los participantes. TheWrap publicó un panorama todavía más específico al decir que Lowden, Turner y Josh O’Connor habrían recibido ofertas para realizar pruebas, junto con un cuarto intérprete cuya identidad no reveló. El mismo reporte indicó que Jacob Elordi, mencionado previamente entre los posibles candidatos, no participaría en esa ronda.

En su actualización oficial sobre la búsqueda, Amazon MGM explicó que no planeaba comentar detalles específicos durante el proceso de selección y que compartiría novedades cuando fuera oportuno. Denis Villeneuve dirigirá la película, Steven Knight escribirá el guion y Amy Pascal y David Heyman producirán, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

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