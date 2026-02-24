¿Pedro Pascal sale con Rafael Olarra? Los rumores amorosos más comentados del actor de ‘The Mandalorian & Grogu’

El gran Pedro Pascal, conocido por su trabajo en The Mandalorian, Game of Thrones y The Last of Us, fue visto recientemente en Nueva York en compañía de un creativo argentino. Las imágenes de confianza y cercanía fueron suficientes como para que los fans cuestionaran si se trata de una nueva relación.

A sus 50 años, Pascal es una figura de culto llena de carisma, discreción, talento y una exposición mediática casi permanente. Cada fotografía casual y aparición pública adquieren este velo de engrandecimiento al tratarse de uno de los rostros más populares y lucrativos del entretenimiento actual.

La vida sellada de Pedro Pascal

A diferencia de otros actores que gritan a los cuatro vientos todos los detalles de su vida íntima, Pascal ha optado por mantener su esfera personal bajo resguardo. El actor no está casado y no tiene hijos, a pesar de que sus personajes más rfamosos (Joel en The Last of Us y Din Djarin en The Mandalorian) lo han asociado con figuras paternas intensas y protectoras. Para Vanity Fair habló el año pasado de la idea de tener hijos y confesó que ha fantaseado con llevarlos al cine como lo hicieron sus padres con él, aunque no ha confirmado planes concretos.

Lena Headey y Pedro Pascal en 2014 (Foto: Instagram)

En 2023 dijo que no disfruta del dolor emocional ni físico, una reflexión que surgió al analizar el perfil psicológico de Joel. Esa sinceridad, sin embargo, no se ha traducido en revelaciones sobre su vida sentimental. Pascal rara vez comenta los rumores que lo rodean y, cuando lo hace, suele zanjar el asunto a la velocidad de la luz.

Los rumores amorosos más comentados de Pedro Pascal

Las especulaciones comenzaron mucho antes del episodio reciente en Nueva York. En 2008 lo relacionaron con la actriz Maria Dizzia tras coincidir en La Ley y el Orden. La relación nunca fue confirmada oficialmente y, con el paso del tiempo, ambos siguieron caminos distintos.

En 2014 surgieron versiones sobre un posible romance con Lena Headey, actriz de Cersei Lannister y su compañera en Game of Thrones. Una fotografía publicada por ella en redes sociales alimentó los comentarios, aunque ninguno de los dos confirmó que existiera algo más allá de una amistad cercana. Pascal llegó a describirla como una de sus personas favoritas, pero sin dar pie a conclusiones románticas.

Un año después lo fotografiaron junto a Robin Tunney en una fiesta posterior a los Emmy de HBO, lo que dio paso a nuevas conjeturas. La actriz estaba comprometida en ese momento, y el supuesto romance se diluyó rápidamente al aclararse que eran amigos.

En marzo de 2025 los rumores lo vincularon con Jennifer Aniston tras ser vistos cenando en Los Ángeles. Pascal respondió en la premiere de The Last of Us que solo eran amigos y que compartieron una cena con conocidos en común.

En todos estos casos, el patrón ha sido similar y nunca, jamás, se hizo oficial algún noviazgo o amorío.

Rafael Olarra, el supuesto nuevo amor de Pedro

Pedro Pascal en The Mandalorian & Grogu (Foto: Lucasfilm)

El nuevo episodio comenzó cuando medios como TMZ y Just Jared difundieron fotografías de Pascal almorzando y caminando del brazo con Rafael Olarra en el Lower East Side de Manhattan. Según los reportes, ambos también asistieron a una función de la nueva versión de Cumbres Borrascosas a cargo de Emerald Fennell.

Olarra, de 47 años, nació en Argentina y se formó en artes visuales antes de consolidar su carrera como director de arte y creativo en proyectos vinculados a moda y publicidad. Ha colaborado con marcas internacionales y trabajó como director creativo en la cadena hotelera Faena. Hasta el momento, ni Pascal ni Olarra han confirmado que exista un vínculo romántico. Las imágenes muestran cercanía, pero no existe declaración oficial que respalde los rumores.

Las nuevas películas de Pedro Pascal

Mientras el mundo entero se muere por saber qué esta pasando en la vida privada del actor, su calendario profesional es envidiable. El 21 de mayo llegará a la pantalla grande con The Mandalorian & Grogu, su primera incursión cinematográfica dentro del universo Star Wars, donde retomará el papel de Din Djarin. Más adelante, el 18 de diciembre, volverá al Universo Cinematográfico de Marvel como Reed Richards en Avengers: Doomsday.

