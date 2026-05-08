Pedro Pascal quiere seguir interpretando al Mandaloriano ‘mientras los cuerpos que metemos en el traje lo aguanten’

Pedro Pascal, el actor chileno-estadounidense que da vida a Din Djarin en la franquicia de ‘Star Wars’, asistió a una sesión de preguntas y respuestas en Londres donde dejó clara su intención de continuar con el personaje que lo llevó a la fama mundial. Tras siete años interpretando al cazarrecompensas solitario en la serie ‘The Mandalorian’ y ahora en la película ‘The Mandalorian and Grogu’, Pascal aseguró que espera mantenerse en el papel el mayor tiempo posible, siempre que los dobles de acción y su propio cuerpo lo permitan.

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¿Hasta cuándo quiere Pedro Pascal seguir siendo el Mandaloriano?

“Estoy completamente agradecido. Es la relación creativa más larga que he tenido, es el personaje que he interpretado durante más tiempo”, declaró Pedro Pascal durante el evento londinense. El actor, que saltó a la fama mundial como Oberyn Martell en ‘Juego de Tronos’ y luego como Joel Miller en ‘The Last of Us’, afirmó que su vínculo con Din Djarin es el más largo de su carrera.

Pedro Pascal (Fotografía: Don Arnold/WireImage)

“Espero poder seguir interpretándolo mientras mi cuerpo, o tantos cuerpos como los que metamos en el traje, lo aguanten”, añadió entre risas, reconociendo que gran parte del trabajo físico en el set recae en los dobles de riesgo que usan la icónica armadura de beskar.

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El actor bromeó así sobre una de las particularidades de la serie: aunque su voz y su presencia son fundamentales, son otros los que soportan el peso del traje y las escenas de acción. Su comentario refleja tanto el deseo de prolongar la historia del personaje como el agradecimiento al equipo que hace posible las acrobacias.

‘The Mandalorian and Grogu’ cuenta con cameos sorpresa

‘The Mandalorian and Grogu’, dirigida por Jon Favreau, llega a las salas el 22 de mayo. La trama sigue a Din Djarin y a Grogu (previamente conocido como “Baby Yoda”) mientras son reclutados por la Nueva República para rescatar a Rotta el Hutt, hijo de Jabba, a cambio de información sobre un misterioso objetivo. El elenco incluye a Sigourney Weaver como la Coronel Ward y a Jeremy Allen White prestando su voz a Rotta el Hutt.

Uno de los detalles más esperados es el cameo de Martin Scorsese, quien da voz a un Ardenniano dueño de un camión de comida. Sobre esta participación, Jon Favreau declaró: “Es genial, es divertidísimo, y como es un personaje, le dimos libertad para que hiciera lo suyo. Realmente encaja con su estilo de actuación, y los animadores y diseñadores de criaturas lo aprovecharon al máximo, así que es uno de los puntos fuertes de la película para mí”.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

El futuro del Mandaloriano: más allá de la pantalla grande

Por ahora, Pedro Pascal tiene una agenda apretada. Además de promocionar la película de ‘Star Wars’ , el actor aparecerá próximamente en ‘Avengers: Doomsday’ como Reed Richards / Mr. Fantastic en el Universo Cinematográfico de Marvel. También es el protagonista de ‘De noche’ de Todd Haynes, cuyo rodaje comenzó en México durante el primer trimestre de 2026, y participó en ‘Behemoth!’ de Tony Gilroy, producción que finalizó su rodaje en abril de 2026. A pesar de tantos proyectos, Pascal dejó claro que su corazón sigue en la galaxia muy, muy lejana y que, mientras los cuerpos dentro del traje aguanten, él seguirá prestando su voz y su rostro a Din Djarin.

Con información de GamesRadar+.

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