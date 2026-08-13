Paris Jackson cuenta cómo Michael Jackson crió a sus hijos y las estrictas reglas que tenían en casa

La cantante y modelo recordó a su padre como una persona divertida y cercana, pero también extremadamente protectora

Paris Jackson compartió nuevos detalles sobre la infancia que vivió junto a sus hermanos Prince y Blanket bajo el cuidado de Michael Jackson. Durante una conversación en el pódcast Call Her Daddy, la modelo, actriz y cantante recordó que su padre era extremadamente protector, pero también buscaba que sus hijos crecieran con disciplina y entendieran que los privilegios que los rodeaban no les pertenecían automáticamente.

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Sus declaraciones ofrecen una mirada íntima a la vida familiar del llamado Rey del Pop, meses después de que Paris se distanciara públicamente de la película biográfica ‘Michael’ y cuestionara la manera en que el proyecto retrataba a su padre.

Michael Jackson y Paris Jackson (imagen: Marie Claire)

¿Cómo era Michael Jackson como padre?

Paris recordó a Michael Jackson como una figura cercana y afectuosa. “Era una persona muy divertida, mi mejor amigo”, aseguró (vía El Mundo) al hablar sobre la relación que mantuvieron hasta la muerte del cantante en 2009.

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También explicó que Michael intentaba que sus tres hijos recibieran el mismo trato. “se ponía mucho énfasis en asegurarse de que el amor se sintiera equitativo. Definitivamente notaba el esfuerzo por tratarnos a todos por igual. Pero yo era, sin duda, la ‘princesa de papá’”, contó.

Esa igualdad, sin embargo, tenía ciertos límites. Cuando comenzaron a asistir a escuelas convencionales, Prince y Blanket podían quedarse a dormir en casa de sus amigos, mientras que Paris tenía que invitarlos a la suya. Según recordó, “ellos gozaban de un poco más de libertad”.

La diferencia refleja el nivel de protección que Michael mantenía particularmente sobre su hija, en una familia que vivía bajo medidas de seguridad poco habituales debido a la fama mundial del cantante.

Las reglas para disfrutar Neverland

Aunque Paris aclaró que no pasó toda su infancia viviendo en Neverland, sí estuvo allí durante sus primeros años y recibió educación mediante profesores particulares junto a sus hermanos.

El parque de atracciones, el zoológico y otras instalaciones de la propiedad podían formar parte de sus fines de semana, pero solamente después de cumplir con sus responsabilidades.

“Si te portabas bien y cumplías con tus tareas, tus deberes y tus obligaciones, los fines de semana podías ir a ver animales, subirte a las atracciones e ir al cine”, explicó.

Michael también quería evitar que sus hijos asumieran que Neverland había sido construido exclusivamente para ellos. Paris aseguró que “quedó muy claro que todas aquellas atracciones no eran para nosotros, que no nos correspondían”.

De acuerdo con su recuerdo, su padre les explicaba que esos espacios estaban destinados especialmente a niños desfavorecidos y menores con enfermedades terminales que no podían viajar a Disneyland.

Paris Jackson (imagen: Fashion)

Paris Jackson también recordó cómo conoció a su madre

Otro momento abordado durante la entrevista fue su relación con Debbie Rowe, madre de Paris y Prince. Paris explicó que alrededor de los 11 años comenzó a preguntar quién era su madre y por qué no estaba presente en su vida.

Finalmente la conoció cuando tenía 15 años. Según contó, encontró a Rowe junto a su abuela Katherine Jackson y reaccionó espontáneamente: “Hola mami’ y me contestó ‘hola’”.

Después conversaron brevemente y pasaron el día juntas. La entrevista también abordó etapas posteriores y más complicadas de la vida de Paris, incluido su consumo de sustancias durante la adolescencia y su proceso personal después de la muerte de Michael.

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