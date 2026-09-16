Paramount-Warner: Juez ordena nuevas negociaciones antes de que la fusión explote en juicio

Paramount y los fiscales estatales que buscan impedir su unión con Warner Bros. Discovery deberán regresar a la mesa de negociación por orden judicial. El tribunal acaba de fijar un procedimiento para explorar un acuerdo antes del juicio, cuando las diferencias sobre el futuro de ambos estudios permanecen abiertas. La convocatoria obliga a discutir posibles soluciones, aunque todavía no representa un acercamiento entre las partes involucradas.

¿Qué reclaman la WGA y los 12 estados?

La disputa enfrenta el proyecto empresarial de David Ellison con los cuestionamientos de una coalición que tiene como líder a Rob Bonta, fiscal general del estado de California. Los demandantes consideran que la operación perjudicaría la competencia en sectores del entretenimiento. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, conocido por sus siglas WGA, presentó su propia demanda y también participará en las reuniones ordenadas por el tribunal.

Las objeciones abarcan la distribución de películas en salas y el mercado de televisión por cable, además de la competencia por contratar los servicios de guionistas. Las demandas aspiran a detener una integración que fusionaría bajo un mismo propietario a empresas que actualmente compiten. Paramount, por su parte, sostiene que la operación beneficiaría a los creadores y consumidores.

Bonta ha pedido cambios en la estructura de la operación, entre ellos posibles ventas de activos. Las alternativas mencionadas incluyen desprenderse de cadenas de cable de Warner y conservar cierto grado de separación entre los estudios cinematográficos de Paramount y Warner Bros. David Ellison, CEO de Paramount Skydance, se mantiene firme en su defensa del proyecto con compromisos sobre la producción y exhibición de películas, incluida la promesa de estrenar 30 títulos al año entre ambos estudios; el mismo Tom Cruise apoya la idea.

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Los contactos anteriores terminaron con un desencuentro público, cuando en agosto Bonta canceló una reunión programada después de acusar a Paramount de filtrar detalles de un encuentro previo; la empresa negó esa acusación.

Las nuevas órdenes del juez sobre el caso Paramount-Warner

El juez Thomas S. Hixson dispuso este 14 de septiembre que la conferencia para buscar un acuerdo se celebre el 14 y 15 de octubre en un tribunal de San Francisco. El juicio permanece previsto para principios de marzo de 2027, por lo que las reuniones abrirán una oportunidad previa para resolver el litigio.

Antes de sentarse a negociar, las partes tendrán que entregar sus posiciones por escrito. El plazo vence el 7 de octubre y los documentos deberán enviarse al juez e intercambiarse entre los participantes. Cada presentación resumirá las reclamaciones y defensas, los principales puntos en disputa y las medidas que solicita cada lado.

Hixson pidió incluir “una evaluación franca de las probabilidades de que las partes ganen”, la explicación de sus demandas y ofertas actuales, así como el historial de negociaciones. La instrucción pide identificar cualquier asunto específico cuya solución pueda facilitar un arreglo general, de modo que la reunión llegue acompañada de propuestas y una evaluación de los riesgos del caso.

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Los millones que están en el aire

Si la operación no se completa antes del 1 de octubre, para Paramount Skydance comenzará a acumularse un pago por demora cercano a siete millones de dólares diarios. La obligación forma parte del acuerdo empresarial y seguirá generándose aunque la empresa finalmente consiga ganar el litigio.

La compañía solicitó que los demandantes aporten una garantía de 1.88 mil millones de dólares para cubrir posibles pérdidas relacionadas con el retraso. Una audiencia sobre esa petición está programada para el 24 de septiembre; la garantía solicitada es un asunto separado de la conferencia de octubre.

Los estados rechazan una garantía de esa magnitud y sostienen que, como máximo, correspondería una cantidad nominal. Su argumento base es que Paramount aceptó voluntariamente los pagos por demora y no debe trasladar esa obligación al público o a un sindicato sin fines de lucro. La empresa considera que necesita protección frente a pérdidas que podrían resultar irrecuperables si vence en tribunales.

Con información de Deadline.