Paramount reta a Netflix: Promete estrenos en cine y largas ventanas de exhibición si adquiere Warner Bros. Discovery

Quizá estamos ante la guerra de conglomerados más grande de todos los tiempos

La batalla corporativa no se detiene y Paramount quiere a Warner Bros. Discovery a como dé lugar. El conglomerado a cargo de David Ellison planteó su ofensiva como una discusión sobre el futuro mismo del cine y sobre cómo se verán las películas. Netflix parece llevar la delantera en esta competencia, pero Paramount no se rendirá sin dar lucha.

Durante meses, el choque entre ambos conglomerados se había percibido como la típica guerra de adquisiciones, una pugna de poder en la que el ganador sumaría catálogos y franquicias multimillonarias. Sin embargo, ahora todo gira alrededor de la supervivencia de la exhibición en salas y de la necesidad de evitar que un solo jugador concentre demasiado control.

Este giro colocaría a Paramount como un actor que intenta presentarse como defensor de un ecosistema diverso, donde las películas sigan teniendo un recorrido amplio antes de quedar absorbidas por el circuito digital.

La lucha interminable

El conflicto se detonó no mucho tiempo atrás, cuando Netflix anunció un acuerdo multimillonario para adquirir los activos de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery. La operación sacudió a la industria por su tamaño y por lo que implicaría para el mapa del entretenimiento global.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, y Ted Sarandos, CEO de Netflix (Foto: Michael Kovac/Getty)

A partir de ese momento, Paramount Skydance activó una ofensiva con una oferta hostil para quedarse con la compañía completa, incluyendo sus redes de cable, estudios, divisiones de contenido y más. El argumento de Ellison es que su propuesta es más equilibrada y menos riesgosa para la competencia.

Legisladores y gremios creativos entraron en la disputa hace tiempo, preocupados por el grado de concentración que supondría que Netflix sume a su imperio marcas como Warner Bros., HBO y DC.

En este sentido, Paramount ha buscado diferenciarse al colocar el debate en términos culturales como quién garantizará que las películas sigan naciendo con vocación de pantalla grande y quién priorizará un modelo donde el estreno directo en streaming sea la norma.

Paramount lanza nueva propuesta

El movimiento más reciente proviene de David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, quien difundió este jueves una carta dirigida a la comunidad creativa, a reguladores y al público cinéfilo, en la que habla sobre compromisos concretos si su empresa logra adquirir Warner Bros. Discovery.

“Las audiencias son mejor atendidas cuando hay mayor variedad de opciones, no menos, y por un mercado que fomente todo el espectro de la creación cinematográfica, televisiva y la exhibición en salas, no por uno que elimine la competencia significativa al crear una entidad dominante.”

Entre las promesas más destacadas se encuentra la producción de al menos 30 largometrajes para cine cada año, divididos entre Paramount Skydance y Warner Bros. Studios, con un mínimo de 15 películas por estudio.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

Ellison también asegura que cada título recibiría un estreno completo en salas, acompañado de una ventana global de al menos “45 días antes de llegar a streaming”, con la intención de “extender ese periodo a 60 o incluso 90 días en el caso de los éxitos más grandes”.

Otro punto importante es la preservación de HBO como una marca en sí misma. Ellison quiere evitar que su identidad quede diluida dentro de una sola plataforma dominante. Asimismo, se mantendría el licenciamiento de contenidos tanto en servicios propios como de terceros, además de la adquisición de proyectos de estudios externos e independientes.

Lo que pasará si Netflix se queda con Warner Bros.

La alta posibilidad de que Netflix cierre su acuerdo con Warner Bros. Discovery abre un abanico de escenarios. En el lado positivo, un gigante de streaming con acceso al vasto archivo de Warner podría impulsar inversiones masivas en nuevas producciones y garantizar una distribución global casi instantánea.

No obstante, se teme que el modelo de negocio termine reduciendo la cantidad de estrenos pensados para salas. Esto aceleraría la migración definitiva hacia el consumo doméstico.

También existe preocupación por el impacto en los precios de las suscripciones, la reducción de opciones para los consumidores y la pérdida de poder de negociación para cineastas y productores que hoy pueden elegir entre múltiples estudios.

El fin de la lucha por el control de Warner Bros. Discovery llegará este 2026.

