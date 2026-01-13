‘La bestia en mí’: ¿El thriller noir de Netflix nominado al Globo de Oro se basa en un asesino real?

La serie obtuvo tres nominaciones a los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood

Aunque La bestia en mí no triunfó en los Globos de Oro 2026, estamos ante una serie que camina con zapatos elegantes por calles oscuras. El resultado de este interesantísimo experimento de Netflix es un thriller psicológico que logra que el espectador piense y repiense todas las posibilidades narrativas.

La conversación en torno a esta producción creada por Gabe Rotter encontró un público amplio y, al mismo tiempo, sembró una duda que persigue a cualquier historia con sombras familiares. ¿Estamos ante una ficción pura o ante una historia que coquetea con el archivo de los crímenes reales?

¿De qué trata La bestia en mí?

En el papel central está Aggie Wiggs (Claire Danes), una novelista que se queda varada en la página en blanco. La rutina cambia cuando aparece un vecino nuevo con un nombre conocido. Se trata de Nile Jarvis (Matthew Rhys), un tiburón inmobiliario al que el vecindario mira con un temor más que justificado.

Claire Danes y Matthew Rhys en La bestia en mí (Foto: Netflix)

Nile Jarvis es sospechoso de haber asesinado a su esposa y Aggie, impulsada por la curiosidad y otras razones, toma la decisión contar su versión a través de una novela. A través de su escritura aspira a moldear la percepción pública en torno a Jarvis y a usar la mirada de una escritora para limpiar su nombre. Sobra mencionar que la intuición de Aggie le sugiere algo más profundo y oculto.

El motor del thriller en La bestia en mí es cómo una amistad peligrosa se desarrolla. La serie se despliega en ocho episodios y se apoya en un elenco donde Claire Danes y Matthew Rhys, junto con Brittany Snow y Natalie Morales, sostienen el puslo de cada capítulo con sus actuaciones.

El componente noir

La estética de la serie mira hacia el cine setentero noir compuesto por sombras densas y composiciones simétricas. En vez de correr detrás de la acción, prefiere encerrar a los personajes en cuadros casi ceremoniales, como si cada escena fuera un acusatorio.

Hay momentos en que el encuadre coloca al espectador frente al rostro y, cuando el relato necesita que la realidad se doble, aparecen recursos ópticos que deforman lo que parecía estable. Tampoco faltan enfoques extraños o planos que sostienen entidades dobles.

¿La bestia en mí se basa en un asesino real?

En realidad La bestia en mí es ficción. El showrunner, Howard Gordon, reveló que aunque hay resonancias con casos mediáticos, la serie construye un personaje y una trama sin estar atada a un expediente específico.

Claire Danes comoAggie Wigg en La bestia en mí (Foto: Netflix)

Eso no impide que el espectador sienta la rama como algo que ha escuchado antes en los programas sobre asesinos seriales. Cuando una historia habla de un heredero inmobiliario señalado por la desaparición o muerte de su esposa, es natural que la cultura pop active comparaciones con figuras reales que han sido dramatizadas antes. La serie juega con esa memoria colectiva para amplificar la inquietud y hacer que la sospecha parezca parte del mobiliario.

“Nos inspiramos en… me abstendré de decir en quién, pero en personajes en los que pensamos de manera abreviada. Es una verdad adyacente. Sin cargar con el peso de los hechos, puedes contar una historia que es cercana a la realidad.”

Final explicado de La bestia en mí

Nile Jarvis sí es culpable de los crímenes que Aggie sospecha y la historia amarra esa revelación con una cadena de consecuencias donde la justicia tarda pero llega de forma pública. El giro ocurre cuando Nina, su segunda esposa, graba una confesión de Nile y la convierte en evidencia, lo que desemboca en un arresto frente a cámaras, con Aggie como testigo del derrumbe.

El poder familiar intenta controlar daños y aparecen represalias internas. Aggie, por su parte, consigue terminar su libro, aunque el triunfo sabe amargo porque ha viso la cara del monstruo y de alguna manera lo usó como impulso.

