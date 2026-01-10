‘All Her Fault’: Esta es la historia real que inspiró la imperdible serie protagonizada por Sarah Snook y Dakota Fanning

La premisa de ‘All Her Fault’ parte de una situación cotidiana, casi banal, que cualquiera podría reconocer: llevar a un hijo a casa de un compañero de escuela. No hay violencia explícita ni un crimen anunciado desde el inicio. Justo ahí está la clave de su impacto. Tanto la novela como su adaptación televisiva protagonizada por Sarah Snook y Dakota Fanning se construyen desde un miedo doméstico, reconocible, que no necesita exageraciones para resultar inquietante. Ese mismo origen es el que ha despertado el interés de lectores y espectadores.

¿Cuál fue la historia real que detonó ‘All Her Fault’?

La autora irlandesa Andrea Mara ha contado en distintas entrevistas que la idea de All Her Fault nació a partir de una experiencia personal aparentemente menor. Según relató en un artículo publicado por Her.ie, Mara acudió a recoger a uno de sus hijos a una casa creyendo que ahí se encontraba tras una cita de juegos. Al llegar, descubrió que se había equivocado de domicilio. El niño no estaba ahí y la persona que abrió la puerta no tenía idea de quién era ella ni de qué estaba hablando.

‘All her fault’ (imagen: Prime Video)

El momento no pasó a mayores, pero la sensación que dejó fue suficiente para detonar una pregunta clave: ¿qué pasaría si esa confusión no se resolviera en segundos?, ¿si la puerta equivocada abriera algo más grave que un simple error? A partir de esa inquietud, la autora comenzó a desarrollar una historia que explora la culpa, la confianza y el miedo a haber cometido un error irreversible.

En entrevistas recientes, Mara ha sido clara en un punto: All Her Fault no está basada en un caso real ni en un crimen documentado. La novela toma como punto de partida ese instante de confusión, pero todo lo que sigue es ficción. La experiencia personal funcionó como detonante emocional, no como reconstrucción de hechos.

De una anécdota personal a un thriller psicológico

‘All Her Fault‘ parte de una situación muy concreta: una madre llega a recoger a su hijo Milo después de una cita de juegos y descubre que el niño no está ahí. La mujer que abre la puerta no reconoce ni su nombre ni el del menor. A partir de ese punto, la serie desarrolla un thriller centrado en las consecuencias de ese error inicial y en sus consecuencias.

Tras la desaparición de Milo, Marissa Irvine (Snook) y su esposo Peter (Jake Lacy) inician una búsqueda desesperada que rápidamente empieza a fracturar su relación y a exponer tensiones familiares que ya existían antes del incidente. La presión del tiempo y la incertidumbre agravan los conflictos dentro del matrimonio, mientras las sospechas comienzan a extenderse a su entorno más cercano.

En paralelo, Marissa establece una relación inesperada con Jenny Kaminski (Fanning), una mujer que se convierte en su aliada durante la búsqueda. Ambas forman una amistad improbable que se vuelve clave conforme intentan reconstruir los últimos movimientos de Milo. En el proceso, salen a la luz secretos familiares profundos que complican la investigación y alteran el rumbo de sus vidas.

La búsqueda también queda en manos del detective Alcaras (Michael Peña), el oficial encargado del caso, quien se enfrenta a una red cada vez más compleja de engaños y mentiras que involucra a las familias Irvine y Kaminski. Conforme avanza la investigación, el caso pone a prueba su propio código moral y lo obliga a tomar decisiones difíciles mientras intenta determinar qué ocurrió realmente y quiénes están involucrados.

Lo que debes saber de la serie ‘All Her Fault’

La novela original de Andrea Mara fue publicada originalmente en 2021. La adaptación televisiva fue desarrollada para la pantalla como una historia cerrada, siguiendo el eje central del libro, aunque con expansiones narrativas propias del formato serial.

‘All her fault’ fue creada por Megan Gallagher y dirigida por Minkie Spiro y Kate Dennis, quienes se encargaron de distintos episodios a lo largo de la temporada. El rodaje se llevó a cabo principalmente en Melbourne, Australia, aunque la historia está ambientada en la ciudad de Chicago.

Dakota Fanning y Sarah Snook en ‘All her fault’ (imagen: IMDb)

En cuanto a su estreno, ‘All Her Fault’ debutó oficialmente el 6 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, donde fue lanzada como un título original de Peacock, con la publicación simultánea de sus ocho episodios. Posteriormente, la serie tuvo estrenos escalonados en otros territorios, incluido el Reino Unido y España, a través de plataformas locales.

En Hispanoamérica, incluido México, la serie se estrenó el 2 de enero de 2026 y se encuentra disponible de manera oficial en Prime Video, donde puede verse completa desde el primer día.

‘All Her Fault’ cuenta con una sola temporada de ocho episodios y fue concebida desde el inicio como una miniserie. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una segunda temporada ni anuncios de renovación por parte de la plataforma o del equipo creativo.

