Britney Spears asegura que no volverá a presentarse en EU por ‘razones extremadamente sensibles’

Durante años, la relación entre Britney Spears y los escenarios estadounidenses ha estado marcada por pausas, regresos fallidos y silencios prolongados. Desde el cierre de su residencia en Las Vegas hasta su retiro indefinido de las giras, la cantante ha mantenido una distancia cada vez más evidente con la industria que la lanzó al estrellato. En los últimos meses, su presencia pública se ha concentrado principalmente en redes sociales, donde suele compartir reflexiones personales alejadas del discurso promocional tradicional.

También te puede interesar: James Gunn revela que Marvel casi ‘arruina’ ‘Guardianes de la Galaxia’ con un consejo sobre el soundtrack

Esa línea volvió a aparecer esta semana con una publicación extensa en Instagram, acompañada de una imagen de archivo junto a un piano blanco Yamaha. El mensaje, escrito en primera persona, mezcla recuerdos familiares, referencias a la sanación física y emocional, y comentarios sobre su relación actual con la música, sin anunciar proyectos concretos ni fechas, pero sí planteando una postura clara sobre su futuro artístico.

Britney Spears (Imagen: Marco Piraccini\Mondadori)

¿Qué dijo exactamente Britney Spears sobre volver a actuar en E.U.?

En el texto, Spears escribió de forma directa: “Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles”, una frase que rápidamente llamó la atención por su carácter definitivo y por la ausencia de una explicación detallada. En el mismo mensaje, añadió: “Bailo en Instagram para sanar cosas de mi cuerpo que la gente desconoce. Sí, y a veces da vergüenza… pero caminé por el fuego para salvar mi vida.”

También lee: Actor de Steve en ‘Stranger Things’ recuerda el elogio que Taylor Swift hizo a su canción ‘End of Beginning’

La cantante también abrió la puerta a posibles presentaciones fuera de Estados Unidos, al mencionar: “Espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y Australia muy pronto, sin que nadie lo sepa”, sin especificar a cuál de sus hijos se refería. Spears es madre de Sean Preston y Jayden, fruto de su matrimonio con Kevin Federline.

El tono del mensaje no apunta a una estrategia profesional inmediata, sino a una reflexión personal sobre su relación con el cuerpo, la música y la maternidad, elementos que han sido recurrentes en sus publicaciones posteriores al fin de su tutela legal.

El antecedente de sus últimos shows y su alejamiento de los escenarios

Britney Spears no se presenta en vivo en Estados Unidos desde octubre de 2018, cuando cerró la gira asociada a su residencia ‘Britney Spears: Piece of Me’ con un show en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas. Un año después, estaba programado su regreso a Las Vegas con una nueva residencia titulada ‘Domination’, que finalmente fue cancelada antes de su estreno.

En ese momento, Spears explicó su decisión con un mensaje en redes sociales: “Ni siquiera sé por dónde empezar, porque me cuesta mucho decirlo. No presentaré mi nuevo espectáculo, Domination […] Sin embargo, es importante priorizar siempre a la familia… y esa fue la decisión que tuve que tomar.” Desde entonces, no ha retomado giras ni residencias en E.U.

Tras el fin de la tutela en 2021 y la publicación de su autobiografía ‘The Woman in Me’, Spears ha reiterado que su prioridad ya no es sostener una carrera pública constante, sino mantener control sobre su tiempo, su cuerpo y sus decisiones.

Un anuncio que coincide con un momento de tensión e inestabilidad en Estados Unidos

El mensaje de Spears se publica en un contexto social complejo en Estados Unidos, marcado por divisiones políticas y protestas recientes tras la muerte de una mujer a manos de un agente de ICE en Minneapolis. El caso ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, fricciones entre autoridades federales y locales, y un clima de polarización que se ha reflejado en manifestaciones públicas y debates nacionales.

Britney Spears (WireImage)

No existe evidencia que permita establecer una relación causal entre ese entorno y la decisión expresada por Spears. Sin embargo, la coincidencia temporal resulta significativa: una artista que durante décadas fue una de las figuras culturales más visibles del país anuncia que no volverá a presentarse en su propio territorio en medio de un periodo de inestabilidad institucional y social.

Por ahora, Spears no ha ampliado su declaración ni aclarado si su postura es definitiva o si responde a circunstancias específicas. Como ha ocurrido en otras etapas de su vida pública, su mensaje deja más preguntas que respuestas, y vuelve a colocar su voz (esta vez fuera del escenario) en el centro de la conversación.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: ‘Zootopia 2’: Shakira habla de cómo escribió la nueva canción y dice que los valores de la película ‘son eternos’