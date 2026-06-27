Olivia Wilde defiende a la Generación Z y asegura que sí quiere ver películas en cines

Durante la premiere de ‘The Invite’, su nuevo largometraje, aseguró que la Gen Z está impulsando la taquilla

Olivia Wilde rechazó la idea de que la Generación Z no quiere ir al cine. Durante la premiere de ‘The Invite’ en Los Ángeles, la actriz y directora habló con Variety sobre el regreso del público joven a las salas, el interés por películas con riesgo creativo y la decisión de estrenar su nuevo largometraje en cines con A24, en lugar de llevarlo directamente a plataformas de streaming.

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¿Por qué Olivia Wilde defiende a la Generación Z?

La conversación surgió a partir de un reporte citado por Variety, según el cual la taquilla doméstica está 13% por encima del año pasado, mientras la temporada de verano avanza solo 3.4% por debajo de 2019, el último año previo a la pandemia. Para Olivia Wilde, esos datos contradicen una narrativa que durante años presentó a los jóvenes como un público desinteresado en la experiencia cinematográfica.

Olivia Wilde (imagen: Getty)

“Me entusiasmó mucho escuchar eso, y me parece genial que esté impulsado en gran medida por los jóvenes, ya que durante un tiempo existió el mito de que los jóvenes, la Generación Z, no querían ir al cine,” dijo Wilde. “Creo que hubo una especie de manipulación en juego, en realidad, con fines de lucro, que pretendía hacer creer que la gente no quería ir a las salas de cine; que no les importaba y que preferían quedarse en casa.”

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La directora fue más directa al hablar de esa idea como “puras mentiras”. Según Wilde, los jóvenes no solo están yendo al cine, también están impulsando el interés por propuestas con una mirada autoral.

“Son ellos quienes están impulsando la taquilla en este momento. Están fomentando este entusiasmo por el cine de autor. Les encantan ‘Backrooms’ y ‘Obsession’; están totalmente a favor de estas propuestas. Quieren que se corran riesgos en el cine porque valoran esa audacia. El público nunca ha sido el problema, y ​​creo que ahora estamos viendo cómo los estudios reconocen eso.”

‘The Invite’ marca el regreso de Wilde a la dirección

‘The Invite’ es el primer largometraje dirigido por Olivia Wilde desde ‘Don’t Worry Darling’, película de 2022 que terminó opacada por rumores y controversias fuera de pantalla. En esta nueva etapa, Wilde regresa con una comedia dramática de ensamble que también protagoniza junto a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

La cinta sigue a una pareja de San Francisco, interpretada por Wilde y Rogen, que atraviesa una crisis y enfrenta sus problemas matrimoniales cuando invita a cenar a una pareja más libre y provocadora de su edificio, interpretada por Cruz y Norton. La película es una adaptación en inglés de ‘Sentimental’, filme español de Cesc Gay basado en su propia obra teatral.

Después de su debut en Sundance, A24 compró ‘The Invite’ por US$12 millones. Wilde ya había revelado que eligió a A24 por encima de Netflix porque quería una corrida tradicional en salas. En la premiere, dijo sentirse en una etapa distinta: “Simplemente me siento más relajada y segura que nunca.”

OIivia Wilde en ‘Don’t Worry Darling’ (Warner Bros. Pictures)

El elenco llevó sus propias experiencias al rodaje

La preparación de ‘The Invite’ tuvo un proceso más íntimo de lo habitual. Seth Rogen explicó que el elenco se reunió antes del rodaje para hablar sobre matrimonio, vínculos de pareja y dinámicas sexuales, temas centrales dentro de la película. Esas conversaciones, según el actor, se volvieron personales rápidamente y terminaron influyendo en la forma en que el reparto abordó sus personajes.

Penélope Cruz también destacó el trabajo de Olivia Wilde detrás de cámaras. La actriz señaló que Wilde supo manejar la presión del proyecto con generosidad y atención hacia el equipo. Además, remarcó que la directora estuvo disponible para las distintas áreas de la producción durante el proceso creativo.

Para Wilde, ‘The Invite’ representa una oportunidad de explorar la comedia desde un tono accesible, pero conectado con conflictos reales. La directora dejó claro que le interesa seguir haciendo películas capaces de reunir a intérpretes con buena química, abrir espacio para el humor y ofrecer al público una experiencia ligera sin perder valor emocional.

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