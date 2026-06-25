Olivia Wilde asegura que nunca hubo una ‘pelea a gritos’ con Florence Pugh en ‘Don’t Worry Darling’

La directora también aclaró que nunca estuvo ausente del set y quiso desmentir públicamente los rumores

Olivia Wilde volvió a hablar de la tormenta mediática que rodeó a ‘Don’t Worry Darling’, el thriller psicológico de 2022 protagonizado por Florence Pugh, Harry Styles y Chris Pine. En una nueva entrevista con The Cut, la directora negó uno de los rumores más persistentes alrededor de la película: la supuesta “pelea a gritos” con Pugh durante el rodaje. Wilde también aseguró que nunca estuvo ausente del set, como se afirmó en reportes publicados durante la promoción del filme.

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¿Qué dijo Olivia Wilde sobre la supuesta pelea con Florence Pugh?

La versión sobre una presunta discusión entre Olivia Wilde y Florence Pugh tomó fuerza en 2022, cuando Vulture reportó que habría ocurrido un “discusión explosiva” entre ambas durante la producción de ‘Don’t Worry Darling’. De acuerdo con ese reporte, Pugh se habría sentido molesta por supuestas ausencias de Wilde en el set, en medio del romance de la directora con Harry Styles.

OIivia Wilde en ‘Don’t Worry Darling’ (Warner Bros. Pictures)

Wilde rechazó ahora esa versión de forma directa. “Nunca he protagonizado una discusión a gritos en el set. Nunca estuve ausente cuando se me necesitaba en el rodaje. Quería decir: «Nada de esto es cierto»,’” dijo a The Cut.

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La directora explicó que, en ese momento, quería salir a desmentir públicamente lo que consideraba falso, pero recibió instrucciones de guardar silencio. “Me dijeron: «No digas ni una p**a palabra. Simplemente sal ahí fuera y sonríe». Me molesta que me dijeran eso, pero me enseñó que esa no es la manera en la que quiero manejar las cosas.”

El silencio de Wilde durante la polémica de ‘Don’t Worry Darling’

La promoción de ‘Don’t Worry Darling’ terminó dominada por rumores sobre el elenco, el romance entre Olivia Wilde y Harry Styles, y una supuesta tensión con Florence Pugh. En lugar de responder a cada versión, Wilde mantuvo una postura pública más reservada, algo que ahora admite que no necesariamente funcionó a su favor.

En una entrevista previa con Call Her Daddy, la directora dijo que nunca se había sentido tan desconectada de la persona que se describía públicamente. “Nunca me sentí más desconectada de la persona de la que hablaba la gente. También resultaba muy extraño ver cómo se difundían puras invenciones como si fueran hechos,” afirmó.

Wilde también recordó que deseaba aclarar las cosas directamente. “Quería decir: ‘¿Puedo simplemente hablar con la gente?’ ¿Puedo simplemente ir y decir: ‘Eso no es cierto?’ Y era como: ‘No, eso no ayudará’. Y eso fue realmente difícil”, dijo. Con el tiempo, afirmó que su intento de mostrarse fuerte pudo dar una impresión equivocada: “Creo que mi propio intento de ser fuerte y de superarlo de alguna manera se desvaneció como inauténtico.”

El equipo de la película salió en defensa de Olivia Wilde

Los rumores sobre el ambiente de trabajo en ‘Don’t Worry Darling’ también fueron rechazados por parte del equipo de la película. De acuerdo con Variety, 40 integrantes de la producción emitieron en 2022 un comunicado en defensa de Olivia Wilde, luego del reporte sobre la supuesta pelea con Florence Pugh.

Florence Pugh (Fotografía: Jordan Strauss/Invision/AP)

Entre quienes firmaron estaban la productora Katie Silberman, el cinefotógrafo Matthew Libatique y la diseñadora de vestuario Arianne Phillips. En el comunicado, describieron a Wilde como “an incredible leader and director who was present and involved with every aspect of production.”

El equipo también negó directamente la versión sobre una discusión a gritos. “Nunca hubo una discusión a gritos entre nuestro director y nadie, y mucho menos con un miembro de nuestro elenco,” señalaron.

Wilde resume ahora esa etapa con una comparación que atribuyó a un consejo de Jennifer Garner: el público puede asignar arquetipos a las celebridades como si fueran personajes de una telenovela. En su caso, siente que terminó colocada en el papel de villana. “Me convertí en la villana absoluta. Como Cruella.”

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