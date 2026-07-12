‘Obsesión’ alcanza 423 millones en la taquilla mundial y se convierte en la película original de terror más exitosa del siglo XXI

Parece algo increíble pero es una realidad. Obsesión, la película dirigida por Curry Barker, un cineasta que comenzó con proyectos de internet, acaba de alcanzar el récord como la película de terror más taquillera del siglo XXI. Protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrette, esta cinta es una rareza total de la industria del cine que no deja de sorprender tanto a analistas como fans, un caso insólito de éxito que pasará a la historia del séptimo arte.

Si bien todas las estrellas de Obsesión acaban de exponerse al mayor giro de sus vidas, es Navarrette quien ahora mismo disfruta de la mejor visibilidad. A sus 25 años, la actriz estadounidense con ascendencia mexicana se encuentra en todos lados y en todos lo medios; incluso ya tuvo la oportunidad de viaja a París para la Semana de la Moda, evento donde Dior la vistió y Vanity Fair obtuvo el privilegio de entrevista. Cabe mencionar que Inde jamás había estado en Europa.

La popularidad de Navarrette es un efecto secundario del triunfo de Obsesión en salas de cine, una película pequeña en su hechura, con apenas 750 mil dólares de presupuesto, pero con unas ganancias en taquilla que está haciendo salivar al resto de estudios en Hollywood, mismos que ya buscan el siguiente gran hit de terror en foros de Reddit o videos de mentes creativas y jóvenes en YouTube.

Obsesión ya es la película de terror más taquillera del siglo XXI

Inde Navarrete como Nikki en Obsesión (Foto: IMDb )

De acuerdo con Box Office Mojo y Discussing Film, Obsesión ya tiene 423 millones de dólares en la taquilla global. La película se estrenó el pasado 15 de mayo a nivel mundial y en menos de dos meses le dio un giro total a la historia del cine de terror con una historia sobre amor tóxico que llega hasta las últimas consecuencias de todo lo imaginado.

No te pierdas: Christopher Nolan niega que el cine esté muriendo en salas: ‘Obsesión y Backrooms conectaron bien con sus audiencias’

Curry Barker, a sus 26 años, decidió explorar en su película un tema muy vigente de nuestra época: los afectos y la dificultad de sus manejos, así como el egoísmo que puede imperar en algunas personas. Inde Navarrette y Michael Johnston llevan al extremo una relación amorosa tóxica, pero el trasfondo es que la víctima es una chica cuya voluntad fue suprimida.

Las películas originales de terror que Obsesión ya superó

Obsesión no proviene de una franquicia, no es un remake ni un reboot o la adaptación de algún libro, además, no hay detrás de ella una gran marca que la respalde; se trata de una película de idea original que por sí misma logró abrirse paso en taquilla. Con sus números, ya dejó atrás a otros títulos estrenados en el siglo XXI con su misma naturaleza, tales como El Conjuro (320 millones), Pecadores (371 millones), Un Lugar en Silencio (340 millones), La Monja (366 millones), Hannibal (351 millones), ¡Huye! (255 millones) y Sonríe (217 millones).

Michael Johnston en Obsesión (Foto: IMDb)

¿Obsesión tendrá secuela?

Aunque nos encantaría ver una continuación sobre este éxito, quizá no haya mucho por imaginar en la vida de Nikki: arrestada y condenada a cadena perpetua o pena capital por un triple homicidio, si es que la corte concluye que el de Bear también lo fue. Curry Barker no ha confirmado una secuela para Obsesión, pero lo que sí hará realidad es una película ambientada en el mismo universo: se trata de Anything But Ghosts, con Bryce Dallas Howard y Aaron Paul. El argumento de esta nueva cinta tiene como protagonistas a dos “investigadores paranormales” que estafan a las personas, sin embargo, sus vidas darán un giro cuando se encuentren con una entidad espiritual oscura verdadera.

Entérate: Inde Navarrette quiere una continuación de ‘Obsesión’ y revela cómo le gustaría que fuera

Por otro lado, en la agenda de Curry Barker también se encuentra una nueva adaptación de La Masacre en Texas, pero tal parece que pasará un tiempo hasta que tengamos novedades sobre ese proyecto. Finalmente, la siguiente película de Inde Navarrette es Invertigo, una producción independiente sobre un grupo de jóvenes que sube a una montaña rusa previo a su inauguración solo para quedar atrapados en las alturas y en peligro de muerte. No tiene fecha de estreno.