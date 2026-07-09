Christopher Nolan niega que el cine esté muriendo en salas: ‘Obsesión y Backrooms conectaron bien con sus audiencias’

Una vez más, Christopher Nolan defendió la experiencia de ir al cine en contraposición a los argumentos más fatalistas de los últimos años: que las salas pierden fuerza, que el público joven ya no sale de casa, que el doomscrolling es el precipicio de la humanidad (esto sí es verdad) y que el streaming terminó de cambiarlo todo. El director de La Odisea no compra la idea de que la experiencia en la sala oscuara y puso sobre la mesa a Obsesión y Backrooms: Sin Salida, dos ejemplo que contradicen el funeral.

Christopher Nolan niega que el cine esté muriendo en salas

Nolan dijo a BBC News que existe una tendencia mediática, presente desde hace décadas, a declarar la muerte del cine, aunque la realidad suele desmentir ese diagnóstico. “Creo que hay muchas formas distintas de interesar a la gente en ir al cine”, señaló el director al hablar del estado actual de la exhibición.

Luego puso dos casos concretos. “Este verano han visto películas como Backrooms y Obsesión, hechas por cineastas jóvenes que conectaron con su audiencia. Nuestro segmento más grande de personas que van al cine son los jóvenes, y siempre lo ha sido”, afirmó Nolan, en una defensa del público menor a 35 años.

Inde Navarrette como Nikki en Obsesión (Foto: IMDb)

Nolan, que viene de convertir Oppenheimer en un evento global para adultos y ahora prepara La Odisea como espectáculo IMAX, parece mirar el éxito de Barker y Parsons con interés genuino; el desempeño de ambas películas en salas no fue cualquier cosa y dejó en shock a los analistas más experimentados.

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El éxito de Backrooms: Sin Salida

Backrooms: Sin Salida nació de una pesadilla colectiva de internet. La película de A24 fue dirigida por Kane Parsons, creador de la serie viral homónima en YouTube, y llevó su estética liminal a una producción de gran escala. Cuenta la historia de una terapeuta cuyo paciente desaparece en una dimensión fuera de la realidad, obligándola a entrar en ese espacio imposible para buscarlo.

El elenco de Backrooms incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia. Parsons, que apenas rondaba los 20 años al momento del estreno, se volvió el cineasta más joven en abrir una película en el número uno de la taquilla estadounidense. A nivel mundial ya superó los 330 millones de recaudación, con una edición extendida en salas y un presupuesto cercano a los 10 millones.

El triunfo arrollador de Obsesión

Obsesión, dirigida y escrita por Curry Barker, tomó otra ruta hacia el mismo destino, pues en vez de pasillos infinitos, eligió un deseo romántico y lo transformó en en castigo. Bear, interpretado por Michael Johnston, es un joven que compra un objeto sobrenatural y pide que Nikki, su amiga de la infancia, se enamore de él y lo ame por encima de todas las cosas.

Renate Reinsve como Mary en Backrooms: Sin Salida (Foto: IMDb)

Inde Navarrette interpreta a Nikki, víctima en una historia sobre romance tóxico y horror sobrenatural. El elenco también incluye a Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter. Empezó como una apuesta pequeña de Focus Features y terminó con más 400 millones de dólares en taquilla global, pasando a ser la película más taquillera en la historia de Focus, con un presupuesto de solo 750 mil dólares.

Las películas más taquilleras de 2026

Super Mario Galaxy: La Película es la más taquillera hasta ahora con 1.009 mil millones de dólares a nivel mundial. Le sigue Michael, la biopic de Michael Jackson, con 991.5 millones. Toy Story 5 ocupa el tercer lugar con 774.8 millones globales, seguida por El Diablo Viste a la Moda 2, con 688 millones, y Proyecto Fin del Mundo con 683.5 millones. Pegasus 3 se une después con 656.4 millones, para recordarnos que Hollywood, bajo ninguna circunstancia, es el centro del universo.

La Odisea de Christopher Nolan se estrena el 16 de julio.

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