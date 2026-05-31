‘Obsesión’ alcanza 148 millones de dólares en la taquilla mundial y se convertirá en una de las películas más rentables de la historia

Ahora mismo Obsesión es uno de los golpes comerciales más impresionantes del año, de esos que no podemos dejar de lado. La película de Curry Barker, hecha con un presupuesto diminuto frente a los estándares de Hollywood, acaba de alcanzar un nuevo número mundial que la podría convertir una de las cintas más rentables de todos los tiempos.

Este avance digno de epopeya se desarrolla a la par de otro fenómeno nacido en internet, Backrooms, de Kane Parsons, que también llevó a salas una historia trabajada fuera de los estudios tradicionales. El resultado es una fuerte señal para la industria, tan acostumbrada a mirar primero las franquicias enormes.

¿Cómo fue el éxito masivo de Obsesión?

Obsesión ya alcanzó 148 millones de dólares en la taquilla mundial, una cifra monumental para una producción cuyo presupuesto rondó los 750 mil dólares. La película empieza a colocarse como uno de los lanzamientos más rentables de la historia reciente del cine comercial y las redes sociales se encuentran abarrotadas con disertaciones y edits sobre los temas que aborda.

La cinta añadió 40.2 millones de dólares durante el fin de semana entre territorios manejados por Universal y otros mercados internacionales. En Estados Unidos, además, logró un tercer fin de semana de 26.4 millones, un número extraordinario porque su recaudación doméstica volvió a crecer en lugar de caer.

La película tuvo un alza de 39% fuera de Norteamérica, impulsada por nuevos estrenos en India y Filipinas, además de buenos mantenimientos en Reino Unido, Irlanda, México, Australia y Francia. México, de hecho, aparece entre sus territorios más importantes, con un acumulado de 3.1 millones de dólares y un tercer fin de semana de 1.3 millones.

Su recaudación final podría ser de 250 millones.

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Obsesión tiene como protagonista a Bear, un joven que compra un objeto sobrenatural llamado One Wish Willow para lograr que Nikki, su amiga de la infancia y amor imposible, lo ame por encima de todo. La película toma las convenciones de la fantasía romántica sobre el chico bueno que se enamora de su amiga y se convierte en una pesadilla de posesión y violencia. Michael Johnston interpreta a Bear e Inde Navarrette da vida a Nikki.

Backrooms, el otro caso de éxito y cómo venció a The Mandalorian and Grogu

El triunfo de Obsesión no llegó en soledad, pues Backrooms logró 81.5 millones de dólares en Norteamérica y 118 millones globales en su debut, es decir, otro de los mayores estrenos de terror del año. AP registró el arranque global en 118 millones y destacó que Parsons se convirtió en el director más joven en liderar la taquilla mundial. Su inicio fuera de Norteamérica fue de 36 millones de dólares, por encima del lanzamiento extranjero de Scream 7, que había sido el gran estreno de terror previo en 2026.

El dato más impresionante de todos apareció frente a The Mandalorian and Grogu, la producción de Star Wars que cayó un 69% en Norteamérica durante su segundo fin de semana y quedó por debajo de Backrooms y Obsesión, pese a venir de una franquicia gigantesca y un presupuesto muy superior. La cinta de Disney acumuló 246.6 millones de dólares globales hasta el cierre del fin de semana, con 137.4 millones domésticos y 109.2 millones internacionales. Aun así, el boom de dólares quedó en manos de dos películas de terror mucho más baratas.

Inde Navarrete como Nikki en Obsesión

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Anything But Ghosts, la siguiente película del director de Obsesión

Curry Barker ya prepara Anything But Ghosts, su siguiente película de terror sobrenatural. Focus Features presenta el proyecto con Barker como director, coguionista y actor, acompañado por Cooper Tomlinson, Bryce Dallas Howard, Aaron Paul y Violet McGraw. Tratará de dos falsos investigadores paranormales que se ganan la vida engañando gente, al menos hasta que se encuentran con una presencia real y muy peligrosa.

Lo más emocionante es que el director ya adelantó que Anything But Ghosts ocurre dentro del mismo universo de Obsesión. La conexión aparecería mediante una referencia a un triple homicidio cometido por una mujer, es decir, de lo que culparían a Nikki después del desastre provocado por el One Wish Willow.

No tiene fecha de estreno. Su presupuesto es de 5 millones de dólares.