‘Backrooms’ logra un debut de 81.5 millones de dólares e iguala los números de ‘The Mandalorian and Grogu’ en su primer fin de semana

Backrooms acaba de convertir un pasillo amarillo y el miedo nacido en internet en una de las sacudidas más inesperadas de la taquilla… ¡y estamos encantados! La película de A24, dirigida por Kane Parsons, ya tenía la ventaja de ser una leyenda viral cuando llegó a salas de cine, pero lo sorprendente es que terminó en competencia, de tú a tú, con la mismísima The Mandalorian and Grogu, primera película de Star Wars en casi siete años.

Es verdad, el contraste luce absurdo, pues Backrooms es en realidad una cinta de terror que carga en su espalda con la cultura creepypasta, más o menos reciente en los vericuetos de la gran red mundial, frente a The Mandalorian and Grogu, el gran regreso cinematográfico de una franquicia multimillonaria. Aun así, el público se entregó de lleno a las circunstancias y dejó a Hollywood mirando hacia los creadores digitales con menos condescendencia.

¿Cuáles son los números de Backrooms en taquilla?

Renate Reinsve en Backrooms

Backrooms abrió con alrededor de 81.5 millones de dólares en la taquilla local, es decir Estados Unidos, un número enorme para una película de terror producida con un presupuesto reportado de 10 millones. AP registró el debut norteamericano en 81.4 millones, además de un acumulado global de 118 millones en su primer fin de semana.

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Con este panorama, Backrooms se encuentra entre los estrenos de horror recientes más poderosos. También convirtió a A24 en protagonista de un arranque que supera por mucho los estándares habituales del estudio, acostumbrado a fenómenos de prestigio, pero no necesariamente a números de franquicia masiva.

La película ya es de las mayores recaudaciones domésticas de A24. The Verge señaló que Backrooms tuvo un viernes de 38 millones de dólares y que el debut pulverizó el récord previo de apertura de A24, establecido por Guerra Civil con 25.5 millones. El medio también destacó que la película superó el viernes inicial de The Mandalorian and Grogu, que hizo 33.7 millones ese día.

La competencia con The Mandalorian and Grogu

La película de Star Wars abrió apenas una semana antes con números muy parecidos. De acuerdo con AP, la cinta de Disney debutó con casi 82 millones de dólares en Norteamérica durante el fin de semana del Día de los Caídos.

The Mandalorian and Grogu tuvo un estreno doméstico de 81.6 millones, 118.8 millones acumulados en Estados Unidos y Canadá, 77.1 millones internacionales y 196 millones mundiales. También registra un presupuesto de 165 millones, una distancia gigantesca frente al costo estimado de Backrooms.

Chiwetel Ejiofor en Backrooms

Backrooms abrió prácticamente igual que The Mandalorian and Grogu en Norteamérica, pero con un gasto de producción mucho menor.

En su segundo fin de semana, The Mandalorian and Grogu cayó al tercer lugar con 25 millones de dólares, detrás de Backrooms y Obsesión. El desplome reportado ronda el 69.4 por ciento, una caída difícil para una película familiar de aventura espacial con aspiraciones globales.

Backrooms, el fenómeno viral que se hizo película

Backrooms nació como una leyenda digital sobre espacios liminales. La idea se volvió popular en 2019 gracias al materios compartido por Kane Parsons en foros. Su trabajo con Kane Pixels le dio nueva vida a la creepypasta, pero con una estética de material encontrado y una mitología de investigación corporativa.

La adaptación de A24 llevó esa textura a escala cinematográfica con Parsons como director, Will Soodik como guionista, y protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell. La premisa aborda a una terapeuta obligada a entrar en una dimensión imposible para buscar a un paciente desaparecido.

¿Habrá secuela?

Por ahora, A24 no ha anunciado formalmente una secuela de Backrooms. Sin embargo, Kane Parsons ya dijo que no ve este universo como una historia cerrada ni como una visita única a los pasillos amarillos.

Para Rolling Stone UK, el cineasta de tan solo 20 años habló de Backrooms como un trabajo de construcción de mundo ligado a lo que ya venía desarrollando en internet. “Creo que esto es un ejercicio de construcción de mundos que se suma a lo que ya he hecho. Estoy bastante avanzado en ello y planeo continuarlo sin duda. ¡Backrooms aún no ha terminado!”, declaró.

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