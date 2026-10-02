Nuevo actor del Profesor X del MCU opina sobre lo que falló en ‘Kraven the Hunter’: ‘No sabía qué estaba pasando’

El actor admitió que mientras filmaba llegó a pensar que la producción no estaba saliendo bien

Christopher Abbott, quien interpretará a Charles Xavier en la nueva película de ‘X-Men’ del MCU, habló sobre su experiencia en ‘Kraven the Hunter’, una de las producciones que marcaron el declive del universo de personajes de Spider-Man desarrollado por Sony. El actor recordó que durante el rodaje tuvo dificultades para entender cómo funcionaba The Foreigner, el villano que interpretó, y reconoció que incluso mientras filmaba comenzó a sospechar que algo no estaba funcionando como debía.

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¿Qué salió mal con el personaje de Christopher Abbott en ‘Kraven the Hunter’?

Durante una conversación con Josh Horowitz, Christopher Abbott explicó que nunca tuvo del todo claro qué estaba haciendo con The Foreigner ni cómo funcionaban exactamente sus habilidades dentro de la película dirigida por J.C. Chandor.

Christopher Abbott en ‘Kraven el Cazador’ (imagen: IMDb)

“No sabía lo que estaba haciendo en eso. No entendía cuál era el poder, cuál era el superpoder. No sabía qué estaba pasando.”

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El actor recordó particularmente la confusión alrededor de los poderes hipnóticos del personaje y aseguró que preguntaba qué ocurría cuando The Foreigner se quitaba los lentes, sin recibir una respuesta que terminara de aclararlo.

“Yo estaba en plan: «¿Qué?». Y pensaba: «Vale, me quito las gafas y ¿qué pasa?». Y siento que nadie tenía realmente una buena respuesta. ¿Alguien puede darme una respuesta?”

Abbott también admitió que ha intentado dejar atrás buena parte de aquella experiencia, aunque aclaró que guarda una buena impresión de sus compañeros de reparto, incluidos Aaron Taylor-Johnson y Alessandro Nivola.

El actor sospechó durante el rodaje que la película tenía problemas

La percepción de Abbott no surgió únicamente después de conocer la respuesta del público. Según explicó, mientras filmaba comenzó a pensar que el proyecto no estaba avanzando de la mejor manera.

“En ese momento pensé: «No creo que esto vaya bien».”

A pesar de esa impresión, el actor aseguró que no se arrepiente de haber participado. Chandor le ofreció el papel y Abbott aceptó porque nunca había trabajado en una producción de esas dimensiones y tenía interés en conocer desde dentro el funcionamiento de una película de superhéroes.

“J.C. me pidió que lo hiciera, y nunca había hecho una película así. Quiero ver cómo funcionan los engranajes de un proyecto de este tipo. Quiero ver cómo funciona todo esto. Fue interesante.”

‘Kraven the Hunter’ terminó recaudando alrededor de 61.9 millones de dólares a nivel mundial, muy por debajo de su presupuesto reportado de más de 100 millones. La película se convirtió en la última entrega estrenada del universo de Sony construido alrededor de personajes relacionados con Spider-Man, después de los tropiezos de ‘Morbius’ y ‘Madame Web’.

Christopher Abbott tendrá otra oportunidad con ‘X-Men’

La siguiente incursión de Abbott en el género llegará dentro del MCU. El actor fue elegido como Charles Xavier / Professor X en la nueva versión de ‘X-Men’, dirigida por Jake Schreier, responsable de ‘Thunderbolts*’.

Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor e Inde Navarrette (imagen: X)

Abbott explicó que primero realizó una lectura por Zoom y después tuvo que presentarse a una prueba presencial. También señaló que conocía previamente a los X-Men y considera el papel un reto actoral distinto al que enfrentó en ‘Kraven the Hunter’.

“Lo divertido para mí es el proceso de descubrir cómo voy a hacerlo. Un verdadero desafío interpretativo.”

La película tiene previsto reunir a Kit Connor como Cyclops, Sadie Sink como Jean Grey, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Samara Weaving como Emma Frost, además de Adam Driver como Nathaniel Milbury, identidad relacionada con Mister Sinister en los cómics. Su estreno está programado para el 5 de mayo de 2028.

Con información de Comic Book Movie.

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