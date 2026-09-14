‘NAZA’: Ministro de cultura de Israel amenaza con revocar la ciudadanía de los directores del documental

Miki Zohar, el actual ministro de Cultura de Israel, amenazó con promover la retirada de la ciudadanía israelí de Yuval Abraham y Rachel Szor, directores de NAZA. El documental ya se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ahora el reconocimiento mundial de la película ha pasado a ser motivo de un ataque político contra sus realizadores.

¿De qué trata NAZA?

Abraham y Szor presentan una investigación cinematográfica sobre el genocidio ejercido contra la población palestina en Gaza por parte de Israel. La película examina las responsabilidades de su propio país y busca acercar al público a procesos que permanecen lejos de las cámaras. Su propuesta conecta el trabajo documental con una pregunta sobre cómo una sociedad permite la deshumanización de otra.

“Filmada de noche en las azoteas de Tel Aviv, NAZA expone los mecanismos detrás de la matanza calculada de civiles palestinos a manos de fuerzas israelíes”, dice la sinopsis oficial. Los realizadores explican que trabajaron durante tres años y que asumieron el proyecto como una obligación relacionada con su posición como ciudadanos de aquel territorio.

Yuval Abraham y Rachel Szor, directores de NAZA (Foto: Getty)

El documental incorpora testimonios de 24 integrantes de los servicios de inteligencia y militares israelíes; sus identidades están protegidas y sus relatos abordan procedimientos de vigilancia y selección de objetivos, incluidos sistemas asistidos por inteligencia artificial. La investigación recopila esas voces para examinar el funcionamiento de las operaciones que han provocado la muerte de civiles en Gaza.

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El triunfo de NAZA en Venecia

NAZA obtuvo el Premio Especial del Jurado, se trata de una categoría diferente del Gran Premio del Jurado y del León de Oro. Al recibirlo, Abraham habló de los ataques contra el documental:

“Francamente, no es nada fácil estar aquí, pensando en todos los políticos y periodistas israelíes que ahora están atacando esta película y negando lo que muestra sin siquiera haberla visto. Se están haciendo demasiadas cosas para evitar mirar la realidad. Creemos que negar un crimen es lo que permite que continúe, y por eso es muy importante para nosotros que los israelíes vean esta película, es nuestro país el que está cometiendo estos crímenes; que los europeos la vean, sobre todo aquí en Italia, porque su gobierno y el gobierno alemán están bloqueando las presiones sobre Israel que podrían poner fin a esto; y que los estadounidenses la vean, porque ese país está financiando gran parte de las matanzas.”

Rachel Szor y Yuval Abraham, directores de NAZA (Foto: Getty)

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La amenaza de Miki Zohar

Luego de su proyección en Venecia, NAZA recibió una ovación de pie de 24 minutos y medio, expuesta por algunos medios como la más larga en la historia del festival. Ese recibimiento dio una enorme visibilidad a la película y a sus directores, y permitió que una investigación sobre Gaza compartiera el programa principal con otras producciones internacionales.

Zohar respondió acusando a los cineastas de traicionar al Estado: “El odio hacia sí mismos que arde en los creadores, quienes están dispuestos a perjudicar a su patria solo para recibir aplausos de antisemitas de todo el mundo, es inconcebible y constituye una traición al Estado”. El funcionario acompañó esa descalificación con una amenaza: “Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traicionar al Estado”. No se ha comunicado una resolución de que ya les hubiera retirado la ciudadanía.

Con información de Variety.