Batman en la vida real: Christian Bale inaugura una aldea de 22 millones de dólares para niños en adopción temporal

Christian Bale participó en la inauguración de Together California, una comunidad residencial en Palmdale que ayudó a impulsar para atender a niños del sistema de acogimiento familiar. El actor acompañó a los organizadores y donantes en la apertura de este proyecto que llevó años de preparación. Su trabajo fuera del cine tiene ahora un espacio […]

Christian Bale participó en la inauguración de Together California, una comunidad residencial en Palmdale que ayudó a impulsar para atender a niños del sistema de acogimiento familiar. El actor acompañó a los organizadores y donantes en la apertura de este proyecto que llevó años de preparación. Su trabajo fuera del cine tiene ahora un espacio concreto donde comenzar a recibir familias.

¿Qué ofrece la aldea que inauguró Christian Bale?

La comunidad reúne viviendas y servicios de apoyo para menores que atraviesan situaciones familiares difíciles. De acuerdo con The Guardian, Together California presenta un entorno donde los cuidados cotidianos estén acompañados por personal y actividades compartidas. La propuesta quiere que los residentes encuentren estabilidad en su nueva vivienda y puedan construir relaciones de confianza con los adultos responsables de atenderlos.

La prioridad es mantener juntos a los hermanos que ingresan al sistema de acogimiento, una posibilidad que no siempre está disponible. Durante la apertura, celebrada el viernes 11 de septiembre, Bale explicó: “Es nuestro trabajo convertir su sufrimiento y su dolor en amor, esperanza y una idea de futuro”. Los organizadores prevén que los residentes comiencen a mudarse en octubre.

Christian Bale y su esposa Sibi Blazic​ en 2024, durante la revelación del plan para construir la aldea (Foto: The Guardian)

El proyecto fue presentado con un presupuesto de 22 millones de dólares, aunque no se trata de una donación personal por parte de Bale; su realización requirió aportaciones y trabajo conjunto. La organización del complejo incluye doce casas y dos departamentos tipo estudio, destinados a alojamiento temporal para padres biológicos que buscan la reunificación familiar o para jóvenes que avanzan hacia una vida independiente. El centro comunitario mide 11 mil pies cuadrados, aproximadamente 1022 metros cuadrados.

No te pierdas: Sebastian Stan compara ‘The Batman 2’ con ‘El Padrino: Parte II’

Los niños estarán al cuidado de familias de acogida dedicadas de tiempo completo, que coordinarán los servicios necesarios para cada menor. La comunidad también dispone de espacios recreativos. La iniciativa ofrece cuidados y contempla procesos de reunificación, por lo que no presenta a todos sus residentes como niños destinados a una adopción definitiva.

¿Cómo inició el proyecto?

Fue la paternidad misma lo que llevó a Christian Bale a interesarse por las condiciones de aquellos que crecen separados de sus familias. Al conocer la situación de los menores en acogimiento en Los Ángeles, le preocupó sobremanera que algunos perdieran también la convivencia con sus hermanos. Esa inquietud se convirtió en una iniciativa que buscó sacar adelante durante años, mucho antes de la ceremonia de inauguración.

El actor comenzó a colaborar con Tim McCormick, director ejecutivo de Together California, y con el médico Eric Esrailian, cofundador de la organización. En septiembre de 2022, el proyecto aseguró financiamiento de Palmdale y del condado de Los Ángeles, además de adquirir un terreno de 4.67 acres. La campaña de recaudación y el diseño avanzaron en 2023; la construcción comenzó en 2024.

Christian Bale como Batman (Foto: IMDb)

La supervisora del condado Kathryn Barger ayudó a conectar a los impulsores con Palmdale; Esrailian recordó su intervención durante la inauguración: “Ella apoyó este proyecto. Dijo que teníamos que hacerlo en Antelope Valley. Nos puso en contacto con Palmdale, y aquí estamos hoy”.

También participaron organizaciones y donantes, como el Austrian American Council West, que ayudó a reunir cerca de nueve millones de dólares. Su presidenta, Veronika Reinelt, expresó: “Quizá el mayor legado que podemos dejar no sea que nuestros nombres sean recordados, sino que la vida de los niños sea mejor porque nos importó”.

La apertura concluye la etapa de construcción, pero el trabajo cotidiano apenas comienza: recibir a los menores y acompañar a sus cuidadores será la tarea central. Las casas ya están listas; convertirlas en hogares dependerá de quienes vivirán y trabajarán dentro de ellas.

Con información de Variety.

Entérate: ‘The Batman 2’: Lo que revelan las nuevas imágenes de Matt Reeves sobre la secuela con Robert Pattinson