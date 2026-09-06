Liam y Noel Gallagher ‘dejaron plantada’ la conferencia de su documental de Oasis en Venecia 2026

El agua moja, gente. Liam y Noel Gallagher desembarcaron en Venecia con discreción, posaron ante las cámaras por su nuevo documental, Oasis: Don’t Look Back in Anger, pero la conferencia de prensa continuó sin ellos. La ausencia desconcertó, una vez más, a seguidores y periodistas reunidos para escuchar a los protagonistas de la reunión de Oasis.

¿Por qué Liam y Noel Gallagher no estuvieron en la conferencia?

El episodio tuvo toda la apariencia de una retirada muy Gallagher, con una aparición calculada y sonrisas para los fotógrafos. La escena alimentó la idea de un desplante, aunque la agenda real del festival y la conocida resistencia de ambos a conceder entrevistas juntos nos exigen mirar el asunto con algo de calma y no la acostumbrada decepción.

El codirector Will Lovelace respondió: “Estaban aquí hace un segundo tomándose una fotografía, así que sí están aquí”. El reporte de Variety señala que en realidad nunca estuvieron programados para la conferencia, aunque buena parte del público desconocía el plan y nadie se tomó el tiempo de explicar con antelación por qué se retirarían tan pronto. Dylan Southern y Lovelace ocuparon sus lugares junto con Steven Knight, creador del proyecto y de la archifamosa Peaky Blinders.

Liam y Noel Gallagher en Venecia 2026

Es bien sabido que la pareja ha evitado las entrevistas conjuntas tras su reconciliación pública. Su única aparición de ese tipo quedó reservada para el documental y fue la primera en dos décadas; verlos hablar juntos es parte del atractivo de la película. También flotaban preguntas sobre otra posible gira, pues Oasis ha difundido mensajes misteriosos en redes y muchos fans creen que un nuevo tour es inevitable.

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Lo que sabemos sobre Oasis: Don’t Look Back in Anger

La película se encarga de registrar la gira Live ’25 tanto arriba del escenario como tras bambalinas, con Southern y Lovelace siguiendo la reunión con un acceso poco habitual, bajo la guía creativa de Knight. Su meta fue capturar el regreso de manera calmada, algo crucial cuando los hermanos compartían una habitación por periodos prolongados tras 15 años separados.

Para proteger esa intimidad, el equipo instaló cámaras ocultas en el espacio de ensayo. Southern explicó que no querían una película filtrada por la presencia de un equipo molesto siguiéndolos. Quien espere una sesión sentimental entre sillones quizá deba moderar sus ilusiones: “Son los Gallagher, esto no es Dawson’s Creek”, declaró Southern.

Knight contó en Venecia que ambos ya habían visto el resultado, quedaron más que satisfechos y reaccionaron con emoción. Lovelace añadió que actualmente parecen llevarse bastante bien, aunque nadie sensato prometería paz eterna en la casa Gallagher. Oasis: Don’t Look Back in Anger tuvo su presentación mundial en el Festival de Venecia y llegará a salas el 11 de septiembre de 2026; su estreno en Disney+ está previsto para más adelante ese año.

¿Qué pasó entre los hermanos Gallagher?

Oasis nació en Manchester en 1991 con Liam como cantante; Noel se integró poco después y asumió la composición principal. Definitely Maybe convirtió al grupo en figura del britpop en 1994, y (What’s the Story) Morning Glory? hizo todavía mayor su alcance internacional al año siguiente. Tal éxito nos trajo himnos gigantes y cortes de cabello imitadísimos.

Las fricciones acompañaron su ascenso y quedaron expuestas frente al público en conciertos y entrevistas La música nos atrapó porque Noel escribía canciones legendarias y Liam ofrecía interpretaciones memorables. Fuera del escenario, sus discusiones hacían pensar que compartir camerino era un infierno.

La gran ruptura ocurrió en 2009, antes de una presentación en el festival Rock en Seine, cerca de París. Una pelea tras bambalinas llevó a la cancelación del concierto y Noel abandonó la banda al declarar que ya no podía trabajar con su hermano. La tregua se formalizó, como bendición, en agosto de 2024 con el anuncio de Live ’25. El reencuentro se hizo realidad en julio de 2025 en Cardiff, casi 16 años después de su última actuación conjunta.

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