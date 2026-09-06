Susan Sarandon denuncia que Hollywood le quita películas por sus opiniones políticas

La veterana de Hollywood Susan Sarandon asegura que su postura pública en favor de Palestina todavía repercute en su carrera dentro del mundo del cine. Con un Oscar bajo su nombre, contó en el Festival de Cine de Venecia que algunos sectores de la industria continúan cerrándole puertas, pese a que fuera de Estados Unidos ha encontrado un recibimiento distinto y nuevas oportunidades para actuar.

¿Cuál es la situación de Susan Sarandon en Hollywood?

La actriz llegó a Venecia para presentar una producción italiana después de varios años repletos de controversias políticas y consecuencias profesionales. En 2023, UTA dejó de representarla tras difundirse unas declaraciones realizadas en una manifestación propalestina de Nueva York. Sarandon se tuvo que disculpar posteriormente, pero el episodio siguió acompañándola en su relación con los grandes estudios.

Al preguntarle si la situación había cambiado, Sarandon reveló el costo que todavía paga: “Recientemente todavía me han quitado películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate”. La intérprete afirma que esos obstáculos se deben a la estructura de poder de Hollywood, pero no mencionó qué proyectos ni a las compañías relacionadas.

Sarandon considera que la percepción pública sobre Palestina e Israel ha cambiado de manera radical en los últimos años. Aun así, afirmó que la resistencia hacia su contratación permanece con gran fuerza entre los estudios grandes. También señaló que otros artistas han recibido advertencias parecidas.

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¿Cómo se originó el conflicto?

El nacimiento del conflicto profesional se remonta a noviembre de 2023, cuando comparó la experiencia de los judíos estadounidenses con la discriminación sufrida por musulmanes en el país. Más tarde reconoció que había formulado mal su idea y escribió: “Esta frase fue un terrible error”, pues podía sugerir que el pueblo judío había sido ajeno a la persecución histórica.

La disculpa acarreó un compromiso con la paz y la compasión hacia todas las personas, sin embargo, la salida de UTA ya había ocurrido y el rechazo profesional no desapareció con aquel mensaje. La recepción internacional le ha ofrecido un pequeño respiro: “Dentro de mi industria todavía hay posturas muy firmes por parte de los sionistas y de [aquellos] que no han cambiado lo que sienten hacia mí. Pero encontré a mi familia, encontré a mi gente y estoy bien.”, dijo ante los periodistas.

The Echo Chamber, lo nuevo de Susan Sarandon

El director Andrea Pallaoro fue una de esas personas, pues Sarandon le agradeció haber ignorado las advertencias recibidas antes de elegirla para The Echo Chamber. La película tuvo su estreno mundial hoy 6 de septiembre en la competencia principal de Venecia y buscará el León de Oro junto con otras veinte producciones. Su lanzamiento en Italia está previsto para el 10 de septiembre.

Sarandon interpreta a Ava, una veterana cantante y compositora que contrata a un productor musical en recuperación por adicción a las drogas para preparar un álbum de regreso. La historia aborda relaciones afectivas atravesadas por la dependencia y el control. Luca Marinelli y Alicia Vikander acompañan a Sarandon en el reparto. La producción, realizada entre Italia y Bélgica, dura 123 minutos y está hablada en inglés e italiano. Pallaoro trabajó con un texto firmado por Bernardo Bertolucci, Ilaria Bernardini y Ludovica Rampoldi.

La sinopsis oficial presenta a Leo (Marinelli) y Anne (Vikander) atrapados en un ciclo de deseo e intimidad, con la voz de Ava resonando a través del tiempo. Pallaoro explicó que le interesaban los límites frágiles entre cuidado y dominio, además de la manera en que una relación puede funcionar como refugio o prisión.

Con información de La Biennale di Venezia y People.

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