Murió Patrick Stewart, el legendario Profesor X de ‘X-Men’ y capitán Picard de ‘Star Trek’, a los 86 años

El legendario Patrick Stewart, reconocido actor británico que interpretó al Profesor Charles Xavier en la franquicia de ‘X-Men‘ y al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: The Next Generation‘, falleció a los 86 años, dejando una trayectoria de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro. La noticia fue dada a conocer este 29 de octubre por varios medios.

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¿De qué murió Patrick Stewart, el actor de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’?

De acuerdo con People, Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, rodeado de familiares y amigos. Su representante confirmó que el actor había enfrentado un breve periodo de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos neurodegenerativos.

Patrick Stewart como Picard (imagen: CBS)

La noticia provocó la despedida de una de las figuras más reconocidas de la ciencia ficción, cuyo trabajo alcanzó a distintas generaciones de espectadores. Aunque su popularidad internacional estuvo estrechamente vinculada con las franquicias de Marvel y ‘Star Trek‘, Stewart también desarrolló una extensa carrera teatral.

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Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, comenzó a interesarse por la actuación desde su juventud. Antes de convertirse en una estrella de Hollwood, pasó décadas interpretando obras clásicas y consolidándose como uno de los actores más respetados del teatro británico.

Patrick Stewart y su legado como el Profesor X de ‘X-Men’

Uno de los personajes más importantes de su trayectoria fue Charles Xavier, el poderoso telépata y fundador de los X-Men, a quien interpretó por primera vez en la película de ‘X-Men‘ (2000), dirigida por Bryan Singer. Stewart retomó el papel en numerosas entregas de la franquicia, incluyendo ‘X-Men 2‘, ‘X-Men: The Last Stand‘, ‘X-Men: Days of Future Past‘ y ‘Logan‘. Posteriormente se unió al Universo Cinematográfico de Marvel en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura‘, de 2022, donde volvió como el profesor X.

Su participación en estas películas también estuvo marcada por su amistad con Ian McKellen, encargado de interpretar a Magneto. Ambos actores desarrollaron una estrecha relación que trascendió la pantalla y los llevó a trabajar juntos en diferentes producciones teatrales. La próxima película donde los veremos retomando sus papeles de ‘X-Men’ será la megaproducción ‘Avengers: Doomsday‘.

Por otra parte, Stewart alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: The Next Generation‘, serie transmitida entre 1987 y 1994. Posteriormente retomó al personaje en varias películas y en la producción televisiva ‘Star Trek: Picard‘, lanzada en 2020.

Una carrera que también destacó en el teatro y otras películas

Mucho antes de alcanzar la fama internacional, Patrick Stewart formó parte de la Royal Shakespeare Company, institución a la que ingresó en 1966. Allí participó en numerosas producciones de obras de William Shakespeare, incluyendo ‘Macbeth’, ‘Hamlet’ y ‘The Merchant of Venice’.

Patrick Stewart en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Su trabajo teatral le permitió compartir escenario con figuras como David Tennant y Ian McKellen, además de recibir importantes reconocimientos por sus interpretaciones. En el cine también participó en ‘Excalibur‘ (1981), ‘Dune‘ (1984), dirigida por David Lynch, y el thriller de terror ‘Green Room‘ (2015). Asimismo, prestó su voz a producciones como ‘Los Simpson‘, ‘Padre de familia‘ y ‘American Dad‘.

El actor estuvo casado en tres ocasiones. Le sobreviven su esposa, la cantante Sunny Ozell, y sus dos hijos, Sophie y Daniel Stewart, fruto de su primer matrimonio. Con su fallecimiento, el mudno el dice adiós a un referente del teatro clásico, y para los cinéfilos y frikis, es el adiós a una leyenda que interpretó a de los personajes más emblemáticos de la ciencia ficción.

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