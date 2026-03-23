Muere Valerie Perrine, actriz de ‘Superman: La Película’ y ‘Lenny’, a los 82 años

El cine de los años setenta y ochenta acaba de perder a una figura que vivió entre el glamour y la polémica. Valerie Perrine, actriz recordada tanto a producciones de alto perfil como a proyectos más arriesgados, falleció a los 82 años este lunes, 23 de marzo, en su hogar de Beverly Hills. Su nombre nos remite a una época en la que Hollywood aún jugaba con sus propios límites. Perrine fue parte de ese momento, con una carrera llena de riesgos y éxitos.

¿De qué murió Valerie Perrine?

La noticia de su muerte fue difundida por The Hollywood gracias al comunicado de una amiga cercana a Perrine. La actriz enfrentó un deterioro progresivo de su salud, que la alejó poco a poco de la vida pública y de los sets de filmación. Fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en 2015, un padecimiento que afectó su movilidad y su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, las complicaciones derivadas de esta condición mermaron su bienestar.

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Vida y obra

Nació en Texas, en 1943, en una familia llena de mudanzas. Esa infancia itinerante moldeó su personalidad, que más tarde encontraría su lugar en escenarios muy distintos. Antes de llegar al cine, Perrine trabajó como showgirl en Las Vegas, donde llamó la atención de quienes buscaban nuevos rostros para la pantalla. Su salto a Hollywood ocurrió casi por accidente, cuando un agente la vio en una reunión y decidió que encajaba en el cine.

A lo largo de su carrera, Perrine participó en títulos que hoy forman parte de distintas vertientes del cine estadounidense. Slaughterhouse-Five, de 1972, fue su entrada, seguida por The Last American Hero, de 1973, donde compartió escena con Jeff Bridges.

En 1978, su participación en Superman: La Película la llevó a un público masivo. Interpretó a Eve Teschmacher, la novia del villano Lex Luthor, un personaje que se volvió memorable y el más recordado de su trayectoria. Regresó a ese rol en Superman II de 1980.

Otros de sus trabajos fueron The Electric Horseman, de 1979, junto a Robert Redford, y en The Border, de 1982, donde trabajó con Jack Nicholson.

Una nominación al Oscar y reconocimiento mundial

El punto más alto de su carrera llegó con Lenny, de 1974, dirigida por Bob Fosse. En esa película interpretó a Honey Bruce, esposa del comediante Lenny Bruce, en una historia sobre la adicción y la exposición pública. Por ese papel recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, además de un BAFTA como nueva figura destacada. También fue nominada al Oscar como Mejor Actriz.

Ese reconocimiento la colocó en un terreno distinto, donde la crítica y la industria coincidían en señalar su trabajo como algo fuera de lo habitual. Sin formación académica formal en actuación, Perrine construyó su estilo a partir de la experiencia y la intuición.

¿Una carrera arruinada?

El rumbo de su trayectoria cambió con el tiempo, en parte por decisiones que no tuvieron la recepción esperada. Uno de los momentos más señalados fue su participación en Can’t Stop the Music, de 1980, una producción sobre el fenómeno disco.

La película fue recibida de manera negativa y con el paso de los años se convirtió en un caso citado dentro de los tropiezos de la industria. Perrine llegó a expresar que ese proyecto afectó su carrera, llevándola incluso a alejarse temporalmente de Hollywood.

A partir de entonces, sus apariciones se volvieron menos frecuentes y en producciones de menor alcance. Aun así, su legado permanece activo y conectado a una etapa del cine donde la experimentación se convirtió en su sello.

Descanse en paz.

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