Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’, a los 54 años y el elenco lo despide con emotivos mensajes

La muerte de Nicholas Brendon tomó a los fans desprevenidos. ‘Buffy, la cazavampiros’, una de las series más influyentes de finales de los noventa, lanzó a la fama a Brendon por su papel como Xander Harris, y este viernes 20 de marzo se dio a conocer la noticia de su muerte a los 54 años, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia. El triste acontecimiento provocó reacciones entre sus compañeros de reparto y seguidores.

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Según el mensaje, Brendon murió mientras dormía por causas naturales. Su familia pidió privacidad y señaló que, en los últimos años, el actor se había enfocado en la pintura y el arte, actividad que compartía con su entorno cercano.

Nicholas Brendon, Anthony Stewart Head, Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter y Alyson Hannigan en ‘Buffy, la Cazavampiros’ (imagen: James Sorenson/20th Century Fox Film Corp./Courtesy Everett Collection)

¿Qué se sabe sobre la muerte de Nicholas Brendon?

La confirmación de la muerte fue confirmada a Deadline por un excompañero de trabajo, y posteriormente por la familia del actor, que difundió un comunicado en redes sociales. En el texto se indica:

“Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales.”

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El mensaje también menciona que el actor había enfrentado dificultades personales en el pasado, pero que se encontraba bajo tratamiento médico y mantenía una actitud optimista. La familia subrayó su interés reciente por el arte y pidió respeto durante el proceso de duelo.

La noticia se conoció el mismo día en que distintos medios especializados comenzaron a reportar el fallecimiento, lo que provocó una rápida reacción dentro de la comunidad de fans de la serie.

El adiós del elenco de ‘Buffy the Vampire Slayer’

Tras confirmarse la muerte, varios integrantes del elenco compartieron mensajes en redes sociales. Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie, citó una línea del personaje de Xander:

“«Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca pisarlo. Pero yo sí lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando». Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo.”

Alyson Hannigan, quien interpretó a la mejor amiga de Xander, Willow Rosenberg, compartió un mensaje cargado de cariño. “Mi dulce Nicky, gracias por tantos años de risas, amor y Dodgers”, escribió. “Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero. Descansa en paz”.

Nicholas Brendon y Sarah Michelle Gellar (imagen: Instagram)

Emma Caulfield, que dio vida a Anya, la exdemonio y ex prometida de Xander, publicó un vídeo de Brendon hablando sobre el dueto que interpretaron en el icónico episodio musical ‘Una vez más, con sentimiento’. “mi corazon se siente pesado”, escribió en sus historias. “No puedo expresar con palabras lo mucho que me ha afectado esto. Que este vídeo donde lo damos todo sirva de consuelo. Descansa, Nicky. Descansa. Te quiero”.

Brendon fue un pilar fundamental durante las siete temporadas de la serie, formando parte del trío central de “Scoobies” junto a Gellar y Hannigan. Su muerte se suma a la de otra compañera del reparto, Michelle Trachtenberg, fallecida el pasado febrero. La familia del actor confirmó que murió por causas naturales mientras dormía, destacando su reciente pasión por la pintura y su optimismo frente al futuro.

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