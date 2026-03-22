Muere Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’, ‘iZombie’ y ‘Jenifer’, a los 51 años

La televisión de género acaba de perder a una de esas figuras que, sin ocupar siempre el centro del encuadre, nos impresionaron sobremanera. Carrie Anne Fleming formó una carrera inmiscuida en producciones de terror, drama y comedia, con naturalidad entre personajes secundarios que adquirían vida propia y se asentaron en nuestra memoria.

Su trabajo en series famosas y proyectos independientes la convirtió en una cara conocida para quienes seguimos el auge de la televisión fantástica en las últimas décadas. En ese recorrido, su labor frente a la cámara se caracterizó por registros intensos y extraños que encontraron su lugar en historias inquietantes.

¿Qué le pasó a Carrie Anne Fleming?

La actriz canadiense falleció el 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, a los 51 años. La noticia fue confirmada por Jim Beaver, su compañero en Supernatural, quien señaló que la causa estuvo relacionada con complicaciones de cáncer de mama. Fleming tuvo una hija, Madalyn Rose.

Carrie Anne Fleming en Supernatural

La carrera de Fleming

Desarrolló su formación artística en Victoria, donde se entregó de lleno a sus pasiones de vida y estudió actuación y danza en espacios como el Kaleidoscope Theatre. Ese proceso temprano la encaminó hacia una carrera que alternó televisión, cine y teatro.

Viper y Happy Gilmore fueron producciones que le permitieron abrirse paso en la industria. Con el tiempo, su perfil se inclinó hacia el terror, un género donde encontró personajes que exigieron más de sí misma y la llevaron hasta lugares perturbadores.

Los papeles de Carrie Anne

El trabajo de Fleming en televisión adquirió mayores luces con su participación en Supernatural, donde interpretó a Karen Singer, esposa de Bobby Singer. Aunque este rol no fue protagónico, el personaje aportó mucha emotividad a un argumento conocido por sus criaturas y conflictos sobrenaturales.

En iZombie, asumió un rol de Candy Baker durante varias temporadas, aunque tampoco protagónico. Su personaje se integró en una historia de humor negro con elementos de crimen, lo que permitió a la actriz explorar matices distintos dentro de un mismo registro fantástico.

Uno de sus trabajos más recordados es Jenifer, el cuarto episodio de la serie Masters of Horrors dirigido por Dario Argento. En esa historia, Fleming interpretó a una mujer desfigurada, sin capacidad de habla pero con altos impulsos sexuales y caníbales, quien mantiene una perturbadora relación con el hombre que decide protegerla.

Carrie Anne Fleming en Jenifer de Dario Argento

El episodio nos entrega una atmósfera incomodísima de horror y atracción fatal. Jenifer es una figura monstruosa que se arrastra entre lo humano y lo grotesco. La interpretación de Fleming como esta mujer-animal terrorífica sostuvo realmente bien el equilibrio del argumento y evitó que el personaje se redujera a un simple recurso de impacto. El capítulo pasó a la historia como una de esas piezas que no te puedes borrar de la mente.

Además de su trabajo en pantalla, la actriz participó en montajes teatrales en Columbia Británica, incluyendo obras como Romeo y Julieta y Steel Magnolias. En 2015 apareció en la película televisiva The Unauthorized Full House Story, donde interpretó a la madre de Candace Cameron Bure.

Descanse en paz, Carrie Anne Fleming.

Con información de Variety.