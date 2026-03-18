Muere Tsutomu Shibayama, director de ‘Doraemon’ y ‘Ranma 1/2’, a los 84 años

El estudio Ajia-do Animation Works confirmó la noticia y señaló que el funeral se realizó de manera privada

El anime japonés despide a una de sus figuras más influyentes. Tsutomu Shibayama, director reconocido por su trabajo en ‘Doraemon’ y su participación en ‘Ranma 1/2’, falleció a los 84 años debido a cáncer de pulmón. La noticia fue confirmada por el estudio Ajia-do Animation Works, que también informó que el funeral se llevó a cabo de forma privada con familiares cercanos, mientras se esperan detalles sobre posibles homenajes públicos.

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A lo largo de varias décadas, su nombre quedó ligado a algunas de las producciones más populares de la animación japonesa, especialmente en el ámbito del entretenimiento familiar. Su trabajo contribuyó a consolidar una forma de contar historias que marcó a generaciones dentro y fuera de Japón.

Tsutomu Shibayama (Imagen: X/@uahan2)

¿Quién fue Tsutomu Shibayama?

Tsutomu Shibayama nació el 9 de marzo de 1941 en Asakusa, Tokio. Inició su carrera como dibujante de manga bajo el seudónimo Hajime Sanjo, antes de integrarse al mundo de la animación, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria.

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En 1978 participó en la fundación de Ajia-do Animation Works, estudio que con el tiempo se convertiría en una pieza relevante dentro de la industria. Desde ahí no solo trabajó como director, sino que también ocupó cargos directivos, incluyendo el de presidente y CEO.

Su carrera se desarrolló tanto en televisión como en cine, pero fue en la dirección de series y películas donde dejó su huella más clara. Durante más de dos décadas se mantuvo activo en producciones clave del anime japonés.

Su legado en ‘Doraemon’

El nombre de Shibayama está estrechamente ligado a ‘Doraemon’, la icónica serie creada por Fujiko Fujio. A partir de la década de los ochenta, asumió un papel central en la dirección de episodios y, especialmente, de películas del personaje.

Entre 1983 y 2004 dirigió numerosas cintas de la franquicia, convirtiéndose en uno de los responsables de consolidar su éxito internacional. Títulos como ‘Nobita and the Castle of the Undersea Devil’, ‘Nobita’s Great Adventure into the Underworld’ y ‘Nobita’s Little Star Wars’ forman parte de ese periodo.

Su enfoque combinaba aventura, humor y elementos de ciencia ficción, manteniendo la esencia del material original mientras lo adaptaba a nuevos públicos. Este equilibrio permitió que ‘Doraemon’ se mantuviera vigente y continuara expandiendo su alcance global.

Más allá de ‘Doraemon’: ‘Ranma 1/2’ y otras series

Aunque ‘Doraemon’ definió gran parte de su carrera, Shibayama también dejó su marca en otras producciones importantes. Fue director de la primera temporada de ‘Ranma 1/2’, una serie que alcanzó gran popularidad a finales de los años ochenta.

Póster de ‘Doraemon’ (imagen: IMDb)

Además, participó en títulos como ‘Nintama Rantaro’ y ‘Chibi Maruko-chan’, demostrando su capacidad para adaptarse a distintos estilos narrativos y públicos.

A lo largo de su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales en 2012, que destacó su contribución al desarrollo de la animación japonesa.

La muerte de Tsutomu Shibayama representa una pérdida significativa para la industria del anime. Su trabajo ayudó a definir una etapa clave del medio y continúa presente en las historias que siguen viendo nuevas generaciones.

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